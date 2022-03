Se jugó la 1° Fecha del certamen regional

El Circuito Patagónico de Squash desarrolló la primera fecha del certamen en las canchas de Comodoro Squash, con la presencia de jugadores que llegaron desde Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Neuquén, Mar del Plata, Buenos Aires y Bariloche.

La competencia tuvo cuatro jornadas de intensa actividad, con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

El joven Portabales fue el campeón en Primera

El presidente de la Asociación Comodorense de Squash, Pablo González Choperena, celebró este regreso del Circuito Patagónico tras dos años de parate por la pandemia. «Estamos felices de recibirlo en nuestro club, con la renovación de las instalaciones y la visita de jugadores de todos lados, como Trelew, Puerto Madryn, Bariloche, Neuquén, Buenos Aires, Mar del Plata y los locales».

El certamen se desarrolló del 24 al 27 de marzo en la sede de Comodoro Squash. «Contó con más de 80 inscriptos, desde la categoría sexta a primera y categoría única en Damas, aunque también hubo algunas participantes que se anotaron en tercera y cuarta de hombres, demostrando un gran nivel», agregó.

En este marco, González Choperena agradeció a Comodoro Deportes por el acompañamiento en la realización del torneo. «Esto no hubiese sido posible con la colaboración del Estado municipal. No solamente en el evento, sino también en cada uno de los proyectos que llevamos adelante con las obras del club», subrayó.

Segundo Portabales, la joven promesa de 15 años que arribó desde Mar del Plata, fue ganador de esta primera fecha del Circuito Patagónico de Squash. En la final de la Categoría Primera, el juvenil venció al neuquino Diego Albistro. Al respecto, expresó: «llegué a Comodoro tras disputar el torneo Nacional en Salta, donde alcancé las semifinales en Categoría Primera. Es la primera vez que vengo a la ciudad, me gustaron las canchas y el buen trato de las personas».

«Esto me sirve para prepararme de cara al Nacional de Córdoba en abril, donde buscaré sumar puntaje para ingresar al equipo nacional. Luego disputaré el Campeonato Sudamericano en Mar del Plata», concluyó.

La 2da fecha del Circuito Patagónico se desarrollará en Bariloche, del 19 al 22 de mayo. Mientras que la 3ra jornada será en Trelew, del 17 al 19 de junio. Luego llegará la 4ta en Madryn, del 12 al 15 de agosto. La 5ta fecha será en Villa La Angostura, del 7 al 10 de octubre y cerrará en Neuquén, del 18 al 21 de noviembre.