Se eleva el nivel de alerta técnica en el Volcán Lonquimay en Chile

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) a través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) y el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de Chile, informaron que a partir del día 21 de marzo el nivel de alerta técnica del Volcán Lonquimay se elevó a color amarillo.

El volcán Lonquimay es un estratovolcán ubicado en la región de la Araucanía en territorio chileno. Las localidades argentinas más cercanas se encuentran en la provincia de Neuquén en un radio de entre 70 y 100 kilómetros de distancia, destacándose Loncopué, Villa Pehuenia, Caviahue, Copahue, Las Lajas y Primeros Pinos, al igual que el Paso Internacional Pino Hachado.

Según los informes de los organismos, el cambio del nivel de alerta técnica responde a un aumento en los parámetros de sismicidad del volcán a lo largo del mes de marzo, particularmente desde el día 9 de este mes. En este sentido, el Complejo Volcánico Lonquimay desarrolló una secuencia de sismos asociados a movimiento de fluidos en el interior del volcán, mayormente de tipo híbridos (HB) y en menor proporción de largo periodo (LP). Complementariamente, se señaló actividad sísmica asociada a fractura de roca, tipo Volcano-Tectónica (VT).

Los informes añaden que no se ha detectado ningún tipo de cambio en relación a la información de deformación superficial, manifestaciones superficiales de gases volcánicos (dióxido de azufre, SO₂), anomalías térmicas o algún otro tipo de actividad superficial.

Si bien es de destacar que esta alteración en la sismicidad no indica una erupción inminente, advierte que el volcán se encuentra por sobre su nivel de base de actividad, debiendo tomarse una mayor precaución y seguir de cerca la evolución de esta anomalía. Desde el OAVV indicaron que “con el escenario actual, no se espera afectación alguna sobre territorio argentino y que continúan las tareas de monitoreo y cooperación conjunta con el Observatorio Vulcanológico de los Andes del SUR (OVDAS) de Chile y con las autoridades locales y provinciales ante cualquier cambio.”