Rusia rechaza la medida d la Corte Internacional

Moscú rechazó la medida cautelar dictada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que exige a Rusia suspender de forma inmediata las operaciones militares en Ucrania, declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

«No, no podemos atender a esta decisión. La Corte Internacional apela a un concepto como el acuerdo entre las partes. Aquí no puede haber ningún acuerdo. En este caso es algo que no podemos tomar en consideración», afirmó.

El alto tribunal de la ONU decidió este miércoles, por trece votos a dos, darle la razón a Kiev y exigir a Moscú ‘suspender de forma inmediata las operaciones militares‘ en Ucrania, dijo la presidenta del tribunal, Joan Donoghue, en la lectura pública de la orden judicial.

La aplicación de las órdenes del tribunal depende de la voluntad de los Estados y, eventualmente, del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia tiene derecho a veto.

La CIJ, de forma unánime, solicitó también tanto a Ucrania como a Rusia que ‘se abstengan de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa ante la corte‘, señalan los medios internacionales.