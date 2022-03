Realizaron operativos por Uber «truchos» en Puerto Madryn

El director de la Coordinación de Tránsito y Transporte municipal, Andrés Tillería, habló sobre una problemática que buscan abordar desde la repartición ante la oferta de «Uber» y viajes en vehículos que no se encuentran habilitados, a través de las redes sociales.

Al respecto, Tillería explicó que se intervino «a partir de distintas denuncias realizadas por los vehículos habilitados, es decir remises y taxis preocupados por la proliferación de esta cuestión y por observaciones propias; fuimos recopilando información y a través de un área específica de la Policía local realizamos un operativo el fin de semana, donde pudimos dar con un vehículo no habilitado que realizaba este tipo de servicios en esta ciudad» y aclaró que «este tipo de procedimiento ya se ha realizado en Madryn y hubo vehículos retenidos por este tipo de faltas, previstas en las ordenanzas locales».

Asimismo, el titular de Tránsito de la ciudad del Golfo sostuvo que «hay un área al respecto que habilita los vehículos donde debe haber una idoneidad y una licencia profesional para conducir; en este caso no lo sabemos, y lo más importante es la cobertura del seguro», sumando a ello que «en un viaje de estos no está la cobertura adecuada para sortear la responsabilidad civil que derive del viaje; la persona que conduce no está habilitada para ese tipo de traslado y el vehículo tampoco está reconocido, obviamente no tienen la cobertura que corresponde».

Sobre esto último, Tillería expuso que «se secuestró el fin de semana un vehículo y otros han sido incautados en anteriores procedimientos; tenemos dos áreas operativas en la Coordinación de Tránsito y Transporte, la Operativa propiamente dicha con los inspectores de calle que fiscalizan al tránsito en general; y paralelamente a ello, diariamente se controlan vehículos de transporte público, es decir colectivos, taxis, remises y transportes de carga, los cuales deben tener la habilitación y el carnet de conducir correspondientes».

«La potestad del transporte público la tiene la Municipalidad a través del área correspondiente», sentenció el funcionario.