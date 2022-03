Pusieron plazo a la nueva Ley de Alquileres: deberá aprobarse en un mes

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se pronunció el viernes en Salta a favor de trabajar para contar con una nueva ley de alquileres en los próximos 90 días, tras la presentación de un proyecto de reforma a la norma actual por parte del oficialismo, y opinó que en materia de inflación, no se necesita una medida salvadora sino “un conjunto de medidas que permitan resolver el problema”.

“Si efectivamente hoy terminamos de constituir las comisiones, mi idea es que la semana que viene, en una comisión integrada por todas las fuerzas políticas, trabajemos en la suspensión de la ley Lipovetzky, que fracasó claramente”, expresó Massa.

El presidente de la Cámara baja, que se reunió el viernes con medios salteños, consideró además la posibilidad de “la constitución de un grupo de trabajo en el parlamento que permita tener una nueva ley de alquileres en los próximos 90 días”.

En este sentido, destacó que la actual ley “perjudicó a propietarios, a inquilinos y a inmobiliarias” y agregó: “nunca una ley fue tan clara en fracasar con todos los actores”.

“El mercado de alquileres de la Ciudad de Buenos Aires no es el mismo que el de Salta, y el de Salta Capital no es el mismo que el de Tartagal, Orán o Cerrillos. Entonces, me parece que la ley tiene que tener la posibilidad de que cada provincia pueda establecer mecanismos con una mirada más federal”, sostuvo.

Por ello, indicó: “Si somos un país federal tenemos que empezar a delegar en las legislaturas provinciales la reglamentación de los marcos jurídicos y normativos, que permitan que las provincias puedan adaptar y mejorar sus beneficios de acuerdo a su realidad propia”.

(Télam)