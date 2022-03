Puratich pidió dejar de contar los casos de Coronavirus

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, se refirió a la actualidad epidemiológica de la provincia, teniendo en cuenta el inicio del ciclo lectivo: «Seguramente va a haber un poco más de casos, pero lo importante es tener una buena protección con las vacunas. Estamos en una muy buena situación epidemiológica y en una muy buena situación de vacunación».

En este contexto, el ministro aseguró que «si aumentan los casos, pero son casos leves, es una circunstancia más. Ahora tenemos que fijarnos en otras cosas, actualmente hay solo seis pacientes internados en Terapia Intensiva, muy poquitos en Clínica Médica». Más allá de la buena situación actual, Puratich pidió no dejar los cuidados porque «ahora viene la época del otoño, el invierno, las bajas temperaturas, donde uno empieza a tener reuniones en lugares cerrados».

Por otra parte, el ministro de Salud provincial subrayó que «seguir contando la cantidad de casos ya no nos aporta nada al sistema sanitario, no le aporta nada a la sociedad. Tenemos que empezar a sacar el nivel de angustia que esto genera y empezar a mirar otros parámetros como la ocupación de las camas críticas, la mortalidad. Eso es lo que a nosotros nos sirve para tomar medidas»