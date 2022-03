Piedra Parada: toda una comunidad resiste el cierre de la Escuela 7.706

La directora de la Escuela Nº 7706 de Piedra Parada, Nancy Amado, se refirió al eventual traslado de los estudiantes ante el inminente cierre del establecimiento, y señaló que «el miércoles me comunicaron que había que avisarle a cada papá que tenían una reunión el viernes en Gualjaina, para ofrecerles el pase; al día siguiente, yo estaba en Supervisión entregando notas y los papás me empezaron a escribir, diciéndome que habían escuchado en la radio hablar a la ministro, diciendo que les iba ofrecer el pase y que se iba a reubicar a docentes y personal auxiliar, lo cual daba por sentado que la escuela se cerraba».

La reunión a la que fueron convocadas las familias «fue muy emotiva y movilizante para la comunidad educativa y para la población de Gualjaina, que también nos acompañó», reconoció Amado en diálogo con AzM Radio Trevelin, agregando que «dejaron bien en claro, en el acta que se firmó con los supervisores, que ellos no quieren cambiar de escuela y que esta es su casa; fue una jornada donde hemos llorado mucho los padres y docentes, viendo a los chicos con carteles diciendo cosas como que ‘nos cierran nuestra casa y apagan el sueño de todos’, etcétera, ese es el sentir de ellos y dejaron en claro que no es solamente una escuela: es su casa, el lugar que comparten con sus amigos»,

«Es una forma de educar que va más allá de lo pedagógico», señaló la titular del establecimiento, y consultada sobre el motivo del cierre, «la escuela tiene solo 8 alumnos, este año teníamos solamente 4 alumnos de pase, cuyos pases nos fueron denegados; y en este momento tenemos otras 4 familias que se comunicaron conmigo solicitando el pase, lo que serían 8 alumnos más, totalizando 16».

«Teníamos un problema de agua a principios de febrero (a nivel local). En 2020 nos colocaron cinco tanques nuevos de los cuales tres están fisurados y pierden; entre enero y febrero se hizo una especie de bypass para que tanto la residencia como el resto de las casas tuvieran agua, nos faltó el tanque de la escuela», relató Amado.

«El lunes fui a la Delegación, donde el señor Claudio Perdomo no me pudo atender porque estaba ocupado, de ahí me fui a Obras Públicas y hablé con Eduardo Campos, que me dijo que se iba a contactar con él para obtener una solución rápida ya que los chicos tenían esta semana de clases o menos. Me dijeron que se podía hacer un bypass, que era complejo porque había que bajar el tanque, pero que era posible. Compraron todo lo que faltaba y con $1.440 solucionó el problema de la falta de agua en la escuela y en la cocina. Hoy, el motor funciona bien, tenemos combustible, gas y agua en toda la aldea, y desde la parte pedagógica, los profesores están trabajando desde el 18 de febrero, preparando trabajos para los chicos, organizando la proyección para 2022 y no hay nada que impida que los chicos estén en la escuela, la decisión está de parte del Ministerio», apuntó la directora del establecimiento.

«Estamos esperando muy ansiosos el lunes para poder avisar a los papás que los chicos preparen el bolso para estar

en la escuela. Dios quiera que puedan hacerlo y que nos permitan los pases para que los 8 chicos que eligieron la escuela puedan asistir», concluyó Amado.