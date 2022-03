Pagó la construcción de su casa, no la terminaron y se la llevó el viento

Un vecino de Puerto Madryn denunció a la empresa encargada de construir su vivienda, luego de que la misma quedara «a medio terminar» durante un largo período de tiempo, y fuertes vientos que azotaron la zona tiraran abajo la edificación. De acuerdo al relato, el contrato indicaba el comienzo de la obra para el 10 de octubre del año pasado, con un plazo de un mes para su terminación; sin embargo, tras el armado de la estructura de la vivienda, «nadie volvió desde entonces» y, durante un fuerte temporal con intensas ráfagas en la zona, la estructura finamente fue derribada.

Según indicó el damnificado, «compré una casa prefabricada bajo la modalidad de 70/30, es decir que aboné el 70% de anticipo y el restante 30% cuando me entreguen la llave», recordando que «el día 10 de octubre (de 2021) debían empezar la obra, pero los materiales parciales llegaron recién el 22 de ese mes; y el 10 de noviembre tenía que estar terminada la casa, pero solo estaba montada la estructura o ‘esqueleto’, nunca más lo terminaron y todo el tiempo dan respuestas evasivas».

«El mismo viernes previo al accidente volví a reclamar, me dijeron que tenían el armado de otra casa y que luego terminarían con la mía, pero lo mismo me dijeron en diciembre, enero, febrero y ahora en marzo. Y la casa se cayó, no solamente por los fuertes vientos sino, principalmente, por el deterioro de los materiales al estar expuestos a la intemperie, y sin techo», relató el vecino.