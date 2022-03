Obispos chubutenses piden a los políticos más «compromiso con la educación»

La Iglesia Católica nuevamente volvió a poner en tela de juicio la eficiencia de la clase política y sindical, en el marco de la calidad educativa y de formación de los estudiantes chubutenses y ante el desafío planteado de mejorar las políticas públicas para que los chicos «estén en las aulas». El obispo de Comodoro Rivadavia, Roberto Álvarez, fue uno de los tres sacerdotes firmantes de un extenso documento titulado «La tragedia precisa acciones inéditas», en la que se hace referencia a un presente apremiante para los niños, niñas y adolescentes de Chubut en materia educativa.

«El impacto a lo largo y ancho de la provincia ha sido encontrarnos con niños y niñas que, estando en los últimos años del nivel primario no saben tomar un lápiz; no sólo no comprenden consignas, sino que tienen una serie dificultad para leer y escribir», advirtió Álvarez, conjuntamente con su par Joaquín Cimeno Lahoz, también de la Diócesis de Comodoro Rivadavia, y de Esquel, José Slaby.

Asimismo, señalaron los firmantes que «si cada uno de nosotros hace saber que queremos que el Estado utilice nuestros impuestos y erogaciones, privilegiando los gastos en educación (por) sobre otros, es inevitable que se genere un cambio» y plantearon que «si salimos del esquema individualista de una búsqueda de excelencia para que ‘mis’ hijos puedan progresar, entonces aquellos que les compete garantizar los procesos educativos sabrán que no pueden dilatar soluciones integrales, que se juegan su representatividad política, sindical, si no gastan sus días y horas en hacer que la educación sea la prioridad de sus gestiones».

Por otro lado, calificaron como indispensable «que los padres se emponderen en la lucha por la educación de sus hijos», pidiendo que «abandonen un modo de hacerse presente en el reclamo por este derecho de los niños, niñas y adolescentes solo cuando a los chicos los ‘devuelven a casa'», remarcando que la familia «está llamada a hacer una verdadera alianza formativa con la escuela».

El documento completo: