Messi está recuperado y será titular ante Venezuela

Aunque no lo confirmó, Lionel Scaloni no tiene dudas del equipo que jugará ante Venezuela, y está confirmada la presencia de Lionel Messi desde el inicio del cotejo de este viernes por las Eliminatorias Sudamericanas.

Será el último partido de la Selección Argentina en nuestro país antes del Mundial de Qatar, encuentro a disputarse en el Estadio de Boca Juniors, “La Bombonera”.

“La Scalonetta” se prepara para recibir a Venezuela con Messi

El astro rosarino Lionel Messi volvió a participar activamente este miércoles del entrenamiento del seleccionado de fútbol de la Argentina y, a falta de la confirmación oficial, será titular en el choque del viernes en La Bombonera con Venezuela, por la 17ma y penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar ’22.

Messi, que se sumó el martes al plantel, ya dejó atrás la gripe que lo marginó del último partido de su equipo, Paris Saint Germain, en la liga francesa ante Mónaco y está listo para enfrentar a Venezuela.

Argentina ya está clasificada y el rival, ahora en manos de José Pekerman, sin chances, lo que le baja la tensión al cotejo, que puede representar su despedida del público local.

Las dificultades para organizar amistosos antes del Mundial, más el compromiso que tendrá en junio en Inglaterra ante Italia por la «finalísima» (campeones de América y Europa), permiten aventurar que el partido del viernes en la cancha de Boca será el último del seleccionado en el país antes de Qatar.

Por lo pronto, en su cuenta personal de Instagram, Messi difundió una historia del entrenamiento de en la que se lo ve con una enorme sonrisa y una felicidad manifiesta. Un símbolo, también, de la mochila que se sacó de encima al conquistar la corona en la pasada Copa América de Brasil.



El que no estará en condiciones de ser titular, en cambio, es su compañero en el PSG Ángel Di María, que se recupera de un desgarro y a lo sumo podría ocupar un lugar entre los suplentes.

De la formación, que el DT Lionel Scaloni posiblemente confirme el jueves en conferencia de prensa. El ensayo de este miércoles apenas dejó una pista: Alexis Mac Allister estuvo entre los supuestos titulares en los ejercicios de fútbol en espacios reducidos.

«Los futbolistas albicelestes se ejercitaron esta tarde durante una hora y cuarto en Ezeiza. Las primeras labores fueron realizadas en el gimnasio donde el preparador físico Luis Martín siguió de cerca cada movimiento de los jugadores», informó la AFA.

«Tras ese bloque inicial, el grupo pasó al campo de juego para quedar bajo las órdenes de Lionel Scaloni. Allí, llevaron a cabo movimientos grupales de coordinación con balón. Posteriormente, y divididos en dos grupos, hicieron ejercicios tácticos en espacio acortado y fútbol reducido», añadió.

La actividad seguirá el jueves con un nuevo entrenamiento a las 16, cerrado a la prensa. Antes, en horas del mediodía, Scaloni dará una conferencia.

A juzgar por los ensayos realizados entre martes y miércoles y la cantidad de jugadores que no podrán estar, se presume que los 11 que saldrán a jugar en “La Bombonera” serán: Franco Armani; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Mac Allister; Messi, Joaquín Correa y Nicolás González.

Es decir, Armani le ganaría la pulseada por la titularidad a Juan Musso; Mac Allister, lo dicho, haría lo propio ante Exequiel Palacios y entre los Correa el DT se inclinaría por Joaquín y no por Ángel.

Los que no pueden jugar contra Venezuela son los suspendidos Emiliano «Dibu» Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso, Emiliano Buendía y Gonzalo Montiel; los lesionados Marcos Acuña y Alejandro «Papu» Gómez; y Lautaro Martínez (con Covid- 19).