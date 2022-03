María Becerra actuará junto a J Balvín en la ceremonia de los Premios Grammy

John Legend, Carrie Underwood, J Balvin con la argentina Maria Becerra y Silk Sonic se encuentran entre los artistas que se suman con actuaciones en vivo a los Premios Grammy del domingo, donde los productores también destacarán tres géneros musicales: gospel/cristiano, latín tropical y bluegrass, que tradicionalmente no forman parte del espectáculo. La ceremonia también contará con un homenaje a Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters que murió el 25 de marzo a la edad de 50 años .

La lista de artistas que aparecerán en la transmisión en vivo de TNT desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas también incluye a Maverick City Music, Aymée Nuviola y Billy Strings, quienes están alineados para «segmentos especiales que muestran Las Vegas y destacan géneros no históricamente representados» en la transmisión de los premios Grammy”, según los Grammy.

Los artistas previamente anunciados incluyen a Jon Batiste, los hermanos Osborne, BTS , Brandi Carlile, Billie Eilish, Cynthia Erivo, HER, Lil Nas X con Jack Harlow, Leslie Odom Jr, Nas, Ben Platt, Olivia Rodrigo, Chris Stapleton y Rachel Zegler.

Maverick City Music está nominado en las categorías de música gospel y cristiana. Nuviola está nominada para álbum latino tropical, mientras que Strings es un contendiente para los honores de álbum de raíces americanas y bluegrass. Balvin se apunta a disco de música urbana.

CBS y la Academia de la Grabación no están dando muchos detalles sobre los planes para el programa de este año, que se vio obligado a mudarse a Las Vegas desde su hogar tradicional en el (ahora) Crypto.com Arena debido a las preocupaciones de Covid-19 a principios de este año.

Jack Sussman, vicepresidente ejecutivo de especiales, música y eventos en vivo de CBS, enfatizó que el objetivo de destacar la variedad de géneros musicales que son una parte más oscura de la competencia de los Grammy cada año se convirtió en un gran enfoque este año.

La transmisión probablemente comenzará con “una gran secuencia de momentos musicales que comenzarán justo a las y te mantendrán pegado a la televisión”, dijo Sussman a Variety . El objetivo es presentar “la mejor noche de música que puedas imaginar en un lugar bajo un mismo techo y una red. Estamos celebrando un año increíble en la música que sale de la pandemia”.

Los productores están en medio de decidir cómo la transmisión rendirá homenaje a Hawkins. Foo Fighters ya se había comprometido a actuar en la transmisión de los Grammy de este año, aunque el grupo canceló todos los conciertos en el futuro previsible.

“Honraremos su memoria de alguna manera”, dijo Sussman. “Queremos averiguar qué es lo correcto que es respetuoso con todos los involucrados. Somos pacientes. Estaremos planeando hasta el final”.

Otro gran signo de interrogación que se cierne sobre la fiesta de los Grammy es el factor Kanye West. La Academia de la Grabación le prohibió al gigante del hip hop presentarse en los Grammy debido a su «comportamiento en línea preocupante».

Sussman despejó la cuestión disciplinaria a la academia y solo dijo: “Es televisión en vivo. Cualquier cosa puede pasar y suele pasar. Estaremos listos.

Sussman agregó que el presentador de los Grammy, Trevor Noah, presentador del «Daily Show», será un activo invaluable para dirigir la transmisión de tres horas y media. Noah está de regreso por segundo año consecutivo como anfitrión. Es un maestro de ceremonias ideal en una noche repleta de música, artistas y estilos inesperados.

“Es un apasionado de la música y tiene un gran afecto por los artistas”, dijo Sussman sobre Noah. “Eso hace que la audiencia en casa y la audiencia en el edificio se sientan como si estuvieran viniendo a una fiesta en su casa. No hay nadie a quien prefiera tener en una trinchera de televisión en vivo que a Trevor Noah”.