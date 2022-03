Marcia Larrauri se preparará en Cachi

La ciclista comodorense Marcia Larrauri partirá el próximo sábado hacia la provincia de Salta, donde realizará su preparación en Cachi de cara al Mundial de MTB Cross Country.

Esta competencia, se realizará en el mes de abril en Villa La Angostura. La ciclista contará con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes para su preparación y los próximos campeonatos que dispute durante el año.

Tras la lesión, Larrauri volvió a su nivel y piensa en el Mundial

Larrauri partirá desde Comodoro Rivadavia junto a su entrenador Martin Bravo el sábado 26 de marzo rumbo a Cachi, Salta, donde realizará una preparación en altura que durará tres semanas.

“La idea es llegar lo mejor posible al Campeonato Mundial de MTB Cross Country, que correremos el 23 de abril en Villa La Angostura. Volveremos justo para girar unas vueltas al circuito y luego descansar para estar preparados para la competencia”, señaló la deportista.

Finalizó el año 2021 con una lesión -fractura de clavícula-, que la frenó de la actividad competitiva pero, sin embargo, remarcó: “nunca dejé de entrenar. Seguí haciendo bicicleta fija, siempre con el brazo inmovilizado. A mediados de enero me dieron el alta y pude volver a salir a la calle, tratando de ganar confianza tras dos meses de parate”, detalló.

La primera carrera del año fue el 20 de febrero en Esquel, donde defendió el título tras haber ganado la Copa Challenger 2021. “Fue un día de mucha lluvia, rompí la transmisión de la bicicleta y no pude seguir, a los 20 kilómetros me vi forzada a abandonar la competencia”, explicó.

La revancha fue el 6 de marzo en Gaiman, donde afrontó la 1era fecha regional de Ciclismo de Montaña. “Fue un circuito muy duro, técnico y roto por las grietas que dejó el agua. Pero queríamos probar que el brazo haya quedado bien, que sintiera el impacto y no generara dolor. Por suerte hicimos una buena recuperación y estamos con todo para el Mundial”, señaló.

El fin de semana pasado corrió un Short-track en Rada Tilly, una modalidad más corta, en un circuito por vueltas de 2 kilómetros con clasificación.

“Largamos por mangas dependiendo de la cantidad de corredores, donde van clasificando los primeros dos de cada una. Luego se pasó a una final de 4 vueltas y ahí pude quedarme con la categoría”, indicó Larrauri.

Al respecto de su preparación para el Mundial, la comodorense sostuvo que “hace dos años atrás, cuando vimos que se iba a realizar en nuestro país, sabíamos que teníamos que hacer todo para llegar en óptimas condiciones. Ahí surgió la posibilidad de ir a entrenar a la altura, lo planteamos en Comodoro Deportes y tuvieron una buena respuesta a nuestro pedido. Hernán Martínez nos brindó su compañía para poder viajar hacia allá”.

Además la ciclista tendrá el apoyo municipal para afrontar todas las competencias del año. “Después del mundial, tendremos en mayo el Panamericano en Catamarca capital, y en junio también se hará el Campeonato Argentino en Santa María, Catamarca. Trataremos de optimizar la preparación en Cachi y plasmarlo de la mejor manera en estas tres fechas”, concluyó.