Luque hizo una nueva entrega de fondos para escuelas y bibliotecas populares

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, hizo entrega de 52 millones de pesos para 81 establecimientos educativos, como parte de Fondos de Asistencia Educativa Municipal, programa que por ordenanza destina el 3,5% de la recaudación de los impuestos inmobiliario y automotor.

El acto se desarrolló en las instalaciones del Colegio N° 766 “Perito Moreno”, con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili; funcionarios municipales y concejales; la directora anfitriona, Graciela Massera; y representantes de cooperadoras escolares y bibliotecas populares.

Comprometidos

En ese marco, el intendente Luque sostuvo que “para nosotros es muy importante llevar adelante estos actos junto a los que están al frente de cada una de las cooperadoras escolares en los establecimientos educativos o en las bibliotecas populares de la ciudad. Es un momento de poner en valor la tarea que llevan adelante ustedes, porque si no estuvieran comprometidos con colaborar desinteresadamente con cada uno de los establecimientos escolares, teniendo en cuenta las situaciones que hemos vivido durante mucho tiempo, probablemente la situación de las escuelas sería peor”, agregó.

En esa línea, agradeció a “Graciela (Massera) por habernos recibido en ésta, que además es la escuela donde estudié y egresé, y donde me parece muy importante que podamos valorar la escuela pública, el rol que cumplen los establecimientos escolares y la necesidad que tenemos de comprometernos concretamente”.

Orgulloso

Respecto al dinero otorgado, explicó que “destinamos fondos desde la Municipalidad que son de cada uno de los contribuyentes de Comodoro, con un porcentaje de los impuestos que van a este propósito por ordenanza municipal. Cuanto más se recauda, más se destina a las cooperadoras y bibliotecas populares”.

Asimismo, detalló que “en esta etapa estaremos cerca de los $52 millones de pesos, sumado a los $34 millones que aportamos el día del aniversario de Comodoro, con la determinación que tomamos de destinar el dinero previsto para el aniversario de la ciudad a la reparación de escuelas. Esa decisión nos enorgullece, pero no termina ahí ni en esta entrega, porque garantizo que, cada vez que esté a nuestro alcance, vamos a seguir colaborando”.

Por último, garantizó una vez más el compromiso del Municipio con la educación de la ciudad: “Estoy convencido que somos una de las ciudades más importantes del país pero no vamos a seguir progresando si no mejoramos sustancialmente la calidad educativa, sino logramos que nuestros chicos y chicas estén aprendiendo en las aulas para poder vivir en una sociedad con un futuro mejor. Es un compromiso que tenemos que asumir entre todos, sin buscar ningún conflicto, tratando de unirnos y que cada uno de los sectores vinculados con la educación entiendan la importancia que tiene que la presencialidad”.

Acompañamiento municipal

Por su parte, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, manifestó que “hoy hacemos una nueva entrega de los aportes que desde el Municipio se realizan para todas las cooperadoras de nuestra ciudad, que representa un beneficio para muchos niños, niñas y adolescentes de Comodoro. Es un esfuerzo que realizamos en forma conjunta para que nuestros niños tengan cada vez un mejor acompañamiento en todo lo que hace a su tarea escolar, no solamente en el aula, sino también en todo lo que hace al marco edilicio, porque hoy podemos contar con muchas escuelas que están mejorando su infraestructura”, dijo en referencia a los aportes que realizó el Municipio durante el aniversario de Comodoro.

Al respecto, Peralta recordó que “no solamente acompañamos la educación formal con todos estos aportes, sino que también complementamos desde el municipio con el programa de Trayectorias Escolares en las distintas asociaciones vecinales, que este año vamos a potenciar en 20 barrios de la ciudad, con un staff de más de 70 personas que están trabajando para que los niños y niñas tengan esa prolongación de lo que aprenden en la escuela, para que todos tengamos las mismas oportunidades”.

Por último, la funcionaria advirtió que “cuando hablamos de educación y decimos que sin ella no hay futuro, no tiene que quedarse en un discurso político sino también llevarse a la práctica como lo hace este Municipio todos los años con estos aportes para beneficio de la educación”.