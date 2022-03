Los Infantiles tuvieron su 2° Encuentro de Ajedrez

Un nuevo Encuentro de Ajedrez se vivió el pasado jueves por la tarde en instalaciones del Dojo Life, bajo la organización del Club Capablanca de Trelew.

De esta forma, la institución local, además de promocionar los nuevos espacios formativos que se están desarrollando, sirvió la oportunidad para que los pequeños se diviertan con “el juego ciencia”.

Druetto fue el ganador

Como en la 1° Fecha, este 2° Encuentro fue exclusivo para todos los niños y niñas que forman parte de los talleres del Club Capablanca de la ciudad de Trelew, en categoría Principiantes e Intermedia.

Benjamín Druetto, a priori el favorito según ranking, fue el ganador invicto del torneo con 6.5 puntos, secundado por una gran actuación de la mejor jugadora del torneo Eliana Fritz con 6 puntos y Juan Ignacio Ortiz con 5.5 puntos.

Hubo premios especiales para la categoría Intermedia, que fue ganado por Ignacio Ventura, seguido de Luciano Millahuala y Camilo Loskin, todos con 5 puntos pero diferenciados por sistema de desempate Bucholz. En categoría femenina, ganaron Florencia Romero, Julieta Fritz y Azul Pastor Ríos.

En la categoría Principiantes se destacaron Lucio Bolado, Víctor Cisterna e Ignacio Quinteros. Además recibieron premio por actuación destacada en sub 6 Matthew Schmidt y Nehuén Merea; en mejor sub 8 Amparo Piñeyro y Santino Delgado; en sub 10 Lucero Pulido, los mellizos Francisco y Facundo Fischer, Galo Chaparro y Felipe Rees; también los hermanos Levi y Noah Cárdenas tuvieron su premio por representar al taller de la Biblioteca 1° de Julio.

Desde la organización, se agradece al socio Julián Etchechoury como así también a los profes Gastón Bondino y Gonzalo Doucett quienes colaboraron con el arme y desarme del salón.

El próximo encuentro (que se convertirá en un Prix con sumatoria de puntos) la sede organizativa será el propio club con fecha a confirmar. Además, quedan por organizar los encuentros en el SEC y Club Huracán, establecimientos que pronto abrirán sus espacios de formación también.

AJEDREZ – 2° ENCUENTRO INFANTIL

EN TRELEW

Clasificación Final

Rk. Nombre Pts.

1 Druetto Benjamín 6,5

2 Fritz Eliana 6,0

3 Ortiz Juan Ignacio 5,5

4 Romero Florencia 5,0

5 Ventura Ignacio 5,0

6 Loskin Camilo 5,0

7 Millaguala Luciano 5,0

8 De los Santos Jeremías 4,5

9 Fritz Julieta 4,5

10 López Luka 4,0