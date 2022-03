Los diputados que responden a Grabois no votarán el acuerdo

“No cuente con nosotros para votar un acuerdo que prolonga la dependencia sin resolver los problemas sociales más básicos”, concluye un extenso comunicado difundido por el Frente Patria Grande que tiene letra de Juan Grabois y que se conoció este miércoles bien temprano, en el marco de una conferencia de prensa de la que tomó parte el dirigente, junto a los diputados nacionales Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, de la que también participaron la diputada porteña Ofelia Fernández, y dirigentes de ese espacio.

En el encuentro celebrado en el JJ Circuito Cultural, se celebró una conferencia de prensa con el fin de difundir la postura que adoptarían los tres diputados miembros de ese espacio en la sesión prevista para esta semana.

En el comunicado difundido detallan que se sumaron al Frente de Todos en su momento ante la convicción de que “derrotar a Macri” requería “una coalición amplísima y la piedra angular de esa hazaña era necesariamente Cristina por encarnar a la principal fuerza de oposición a las políticas neoliberales. Defenderla era la llave para dejar atrás aquel nefasto gobierno. Finalmente, en 2019, con el esfuerzo de todos, construimos la coalición más amplia de la historia política argentina: desde Pino Solanas hasta Sergio Massa”.

Pero sostienen que “cuando asumió el gobierno por el que tanto luchamos, el equipo económico definió otro camino. Vimos con preocupación el error estratégico que se estaba cometiendo. Lo planteamos puertas adentro y puertas afuera. Otra vez la trampa de ‘los buenos modales’ y la amnesia histórica. No se impugnó el incumplimiento manifiesto del propio estatuto del Fondo ni se denunció formalmente la estafa. Empezamos perdiendo porque aceptamos negociar dentro de las ‘reglas’ que el propio FMI impone pero viola.

“El acuerdo al que llegó el Poder Ejecutivo es consecuencia del mencionado error estratégico y el error estratégico deriva de una concepción tecnocrática, despolitizada y ahistórica sobre el Fondo. El Fondo no es un organismo multilateral neutral, sino una herramienta para la hegemonía geopolítica y financiera”, sostienen en el comunicado en el que refieren que “si hacemos una lectura ligera del proyecto de ley, podríamos ver un resultado razonable, mejor al obtenido por otros países”, pero aclaran que “nosotros lo vemos de un modo completamente distinto. Vamos a pagar una estafa sin obtener concesiones significativas de los estafadores. No obtuvimos ni quita de capital ni de intereses como habíamos planteado muchos integrantes de la coalición sin que estas demandas se pusieran sobre la mesa de negociación. Tampoco se obtuvo lo que sí planteó el equipo negociador: la extensión de plazos, y la eliminación de sobretasas”. Advierten además que “con este acuerdo, la Argentina tampoco sale de la zona de vulnerabilidad financiera. Seguimos teniendo la famosa espada de Damocles sobre la cabeza. De eso se tratan las revisiones trimestrales que nos impusieron. En una economía global altamente convulsionada, con metas tan estrictas, al FMI no le van a faltar excusas para enviarnos al default. Es una pistola sobre las sienes de la Argentina. No van a dudar en apretar el gatillo cuando les convenga. Valga recordar que Damocles tenía esa espada por sus tratos con un tirano. El FMI es un tirano que se impone a la fuerza”.