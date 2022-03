Linares el optimista

Las expresiones del senador Carlos Linares en el recinto de la Cámara Alta, no distaron demasiado de las que escuchamos una y otra vez cuando defiende férreamente las políticas de los gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Tras el latiguillo de rigor, Linares se refirió al asunto en debate, al afirmar que “el acuerdo con el Fondo, sin duda, no es el acuerdo que uno quisiera votar», pero aún así anticipó su voto positivo en claro apoyo al gobierno de Alberto Fernández.

Habiendo tomado posición contraria a los leales de Cristina, Linares no tardó en elogiar a los dirigentes de La Cámpora, «respeto mucho a aquel que piense distinto, no voy a subestimar como subestimaron en declaraciones a los compañeros de un sector importante de nuestro proyecto como es La Cámpora, que tiene una mirada, la dieron siempre, el mayor respeto de todos nosotros”.

Linares confía en que las fuerzas internas del Frente de Todos zanjarán sus diferencias de cara a 2023. El optimismo del comodorense resulta exagerado, particularmente porque si hay un distrito donde el peronismo está fraccionado, es precisamente en Chubut, donde preside un partido en el que es duramente cuestionado.