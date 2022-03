Leonardo DiCaprio donó u$s10 millones al ejército de Ucrania

Leonardo DiCaprio donó diez millones de dólares a las fuerzas armadas ucranianas para apoyar sus esfuerzos bélicos y humanitarios en el país, informo Ukrinform, la agencia de prensa ucraniana.

De acuerdo a la agencia, se trata de la donación individual más importante hecha hasta ahora a Ucrania desde la invasión rusa.

Lo que no todo el mundo sabe es que DiCaprio tiene un vínculo especial con el país. Su abuela materna, Helene Inderbirken, nació en Odessa con el nombre de Jelena Stepanovna Smirnova.

La abuela del actor emigró en el año 1917 a Alemania junto a sus padres, y años más tarde nacería allí la madre de Leonardo. Hasta su muerte en 2008 a los 93 años Helene acompañó a su nieto y su hija en todos los estrenos de sus películas.

Ahora Leonardo DiCaprio ha donado 10 millones de dólares estadounidenses para apoyar a Ucrania, y su plan no era que todo el mundo lo supiera.

No es la primera vez que el actor hace donaciones a distintas causas. El artista ha estado involucrado durante mucho tiempo en iniciativas dedicadas a combatir el cambio climático.

Ya en 1998, con 25 años y tras triunfar de forma mundial con «Titanic», fundó junto a su familia la Fundación Leonardo DiCaprio que apoya el «desarrollo sostenible en todo el mundo».