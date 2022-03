La Universidad del Chubut suma una nueva carrera

La Universidad del Chubut (UDC) anunció que sumará una nueva oferta académica para el ciclo lectivo 2022 en la extensión áulica de Esquel, como es el caso de la Licenciatura en Terapia Ocupacional (LTO) que es una carrera de grado, con 5 años de duración y las inscripciones para la misma se desarrollarán hasta el 11 de marzo.

Esta oferta académica, que se dictará en la extensión áulica de dicha localidad cordillerana, es la primera en la Patagonia y la misma es de gran impacto para el sistema sanitario regional centrada en la promoción de la salud y el bienestar integral de las personas, grupos y comunidades. Además, tiene como eje transversal a la ocupación y entendiéndola como una herramienta de transformación, reconocimiento las capacidades, oportunidades y libertad de elección en pos de la participación social, proyecto de vida y acceso a derechos.

La LTO promueve la formación integral de profesionales para su desarrollo como articuladores sociales con un enfoque de derechos humanos y emancipatorio, que comprendan la dimensión de gestionar y trabajar para la salud y no para la enfermedad, con análisis crítico de las realidades en su contexto y recorrido histórico, pensamiento innovador y conciencia comunitaria, buscando respuestas en conjunto con la persona, grupo o comunidad ante las necesidades emergentes.

Inscripciones

Las inscripciones se desarrollarán hasta el 11 de marzo, iniciando la cursada a mediados del mismo mes con el Programa de Nivelación Universitaria.

Al respecto, la coordinadora de la carrera, Ingrid Ruscitti, destacó que “la propuesta se configura como la primera en la Patagonia. Y tiene como principal característica ser situada y de contexto, crítica e intercultural”.

En ese mismo sentido, y en consonancia con el resto de la oferta académica de la UDC, “la LTO pretende dar respuesta a una necesidad concreta tanto del sistema sanitario como educativo, al presentarse como una propuesta de formación innovadora y con dictado dentro del territorio provincial.

“Consideramos a la construcción de esta carrera regional como terreno próspero para desempeñar la profesión y ocupar espacios dentro de los diferentes ámbitos de inserción tanto del sistema público, privado y tercer sector; favoreciendo a su vez la accesibilidad local para aquellas personas que elijan continuar una formación de grado universitario siendo partícipes en la gestación de Terapias Ocupacionales con perspectiva patagónica”, detalló Ruscitti.

A su vez, la profesional explicó que “esta nueva propuesta académica es el producto de un intenso trabajo institucional desarrollado durante todo un año por un equipo de Terapia Ocupacional, quienes elaboramos y redactamos el Plan, con asesoramiento externo y disciplinar a fin de lograr la aprobación del Consejo Superior de la UDC y posteriormente del Ministerio de Educación de la Nación. Fue un trabajo de nutrido intercambio, consensuado, crítico e innovador sin perder los sustentos y fundamentos de la formación disciplinar”.

Perfil profesional

Tras cinco años de cursada, el graduado de la licenciatura estará en condiciones de evaluar, planificar, gestionar e investigar las ocupaciones que resultan significativas para las comunidades, grupos y personas; realizar un análisis crítico de las realidades de contexto y de las posibles adaptaciones a los cambios en los diversos campos de inserción laboral, ante las distintas circunstancias sociales, políticas y económicas; evaluar, seleccionar, aplicar y elaborar métodos y técnicas de las ocupaciones en conjunto con las comunidades, grupos y personas para determinar sus requerimientos específicos

Como así también poder participar en el diseño, implementación y evaluación de planes, programas y proyectos de procesos comunitarios que impliquen la participación en las ocupaciones como un derecho; realizar estudios, trabajos e investigaciones dentro del ámbito de sus incumbencias, para la producción de conocimiento; diseñar, evaluar y aplicar métodos y técnicas para la prevención, la recuperación y mantenimiento de las capacidades funcionales de las personas; entre otras cosas.

En este sentido, Ingrid Ruscitti diferenció el sentido de la Terapia Ocupacional (TO) del Acompañamiento Terapéutico (AT), carrera que también forma parte de la oferta educativa de la UDC.

Asimismo, la coordinadora remarcó que “si bien ambas profesiones trabajan en forma articulada e interdisciplinaria, la profesión de AT brinda la complejidad de acompañar a personas y grupos en sus distintos ciclos vitales como parte de una estrategia terapéutica y comunitaria, en el campo de la salud/salud mental”.

“En tanto la terapia ocupacional tiene como herramienta de intervención la ocupación, permitiendo evaluar, planificar, gestionar e investigar las ocupaciones que resultan significativas para la comunidad, grupos y personas, a los efectos de generar en conjunto estrategias innovadoras y creativas que posibiliten abordar las problemáticas necesarias, entre otras cosas”, finalizó Ruscitti.