La Trochita da superávit por primera vez en su historia

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este martes la presentación del nuevo sistema de gestión de ventas online de “La Trochita”, y del informe de gestión 2020/2022 del Viejo Expreso Patagónico, en el marco del próximo 100° aniversario del atractivo turístico de la provincia.

En su discurso, el gobernador, Mariano Arcioni, sostuvo que “es un día de alegría y emoción, en el cual quiero agradecer a todos los que trabajaron e hicieron posible, a través del esfuerzo, que hoy La Trochita este en el lugar que se merecía hace mucho tiempo”.

Reflejo

“Siempre fue objeto de requerimiento de necesidades, estaba perdiendo valor y no se lo tenía como prioridad; y nosotros hemos trabajado muchas veces de forma silenciosa para poder articular todas las herramientas del Estado para lograr esto. Atravesamos momentos muy difíciles económicamente pero nunca perdimos los objetivos claros que teníamos en este Gobierno, y uno de ellos era esto para seguir fortaleciendo el sector turístico y hoy se ve reflejado en el superávit presentado por primera vez en la historia”, vociferó el mandatario provincial.

En este marco, Arcioni manifestó que “me emociona porque sé el sentimiento y el esfuerzo de los trabajadores por poner en valor este patrimonio histórico próximo a cumplir 100 años, por eso quiero resaltar el acompañamiento de ellos. Muchas veces fueron criticados y hoy los Intendentes de las localidades no se hacen eco de estas cuestiones, es un logro de todos los chubutenses y hay que felicitarlos tanto a ellos como a cada uno de los Ministerios que lo hicieron posible”.

“Seguimos trabajando en busca de la provincia que deseamos, con estos pequeños granitos de arena que nos permiten proyectar a futuro, no solo en materia turística, sino también energética y con inversiones y el acompañamiento a cada uno de los sectores”, señaló Arcioni.

Decisión política

En tanto, el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco destacó “la decisión política tomada por el señor Gobernador de poner en valor ‘La Trochita’, y los trabajadores pueden decir que estaba un poco olvidada, con falta de mantenimiento y hoy logramos con creces el objetivo para que esté a punto, funcionando y que sea uno de los atractivos turísticos de la provincia”.

De la misma forma, sostuvo que “es la primera vez en la historia que estamos trabajando con un superávit y con la proyección para este año, en el peor de los escenarios, vamos a llegar casi a tener un punto de equilibrio”.

“Si la cantidad de pasajeros continua como hasta ahora y si llegamos a incorporar puntos de venta como con esta nueva herramienta que presentamos hoy, estamos convencido de que será la primera vez en la historia que vamos a tener una unidad de negocio sustentable dentro de ‘La Trochita’, y gracias a una decisión política tomada por el Gobernador traducida en un equipo de trabajo que la llevó adelante”, manifestó el funcionario provincial.

Venta online

Esta modalidad de comercialización para el Viejo Expreso está encuadrada en un proyecto encarado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Comercio e Industria con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La presentación de la nueva plataforma estuvo a cargo de Matías Iglesias de la empresa Guanaco Software, quien explicó que “es un sistema hecho con las últimas herramientas y va a permitir una gestión más integrada de los distintos recorridos que tiene ‘La Trochita’. Van a poder acceder las agencias, las boleterías y el público en general y van a poder ver las salidas en sus distintos recorridos y la disponibilidad de asientos”.

“Utiliza misma tecnología que la página de Aerolíneas Argentinas en cuanto a que en tiempo real estamos viendo la disponibilidad de los asientos y también da un tiempo de espera para finalizar el proceso de compra”, señaló el Licenciado.

Continuando, manifestó que “esto va a permitir entre otras cosas disminuir el impacto ambiental gracias a la implementación de ticket electrónico y también agilizar el proceso de check-in y mejorar mucho la experiencia del usuario ya que cuenta con tecnología con código QR y código de barra”.

“Es bastante simple y amigable, y además tiene reporte de ventas lo que va a permitir mejorar mucho la oferta de sus viajes. El sistema también esta traducido en inglés y portugués, y está preparado para sumar otros idiomas, queremos poder brindar el atractivo al público internacional también”, concluyó Matías Iglesias.

Informe de Gestión

En esta oportunidad, el presidente de la UEP, Pablo Muñoz realizó el repaso del informe de gestión 2020/2022 en donde explicó el trabajo realizado desde el Gobierno del Chubut y en conjunto con la administración y los trabajadores. “Hoy estamos trabajado en un superávit, y pensando en una proyección de gastos y siendo pesimistas el déficit sería de 33% cuando recibimos esto con más de 83%. Del 9 de junio al 31 de diciembre sumamos 23 millones de pesos de recaudación y del 4 de enero al 15 de marzo 40 millones con lo que estamos superando los 63 millones y cuando recibidos el tren no superaba los 8 millones de recaudación”, sostuvo el funcionario provincial.

“Pudimos avanzar en la recomposición salarial de los trabajadores a partir de un diálogo permanente con los dos sectores gremiales y lo que fue muy importante para ir alcanzando los objetivos”, detalló el titular de la UEP.

En cuanto al trabajo articulado con las distintas áreas del Gobierno Provincial, Muñoz destacó que “hicimos un convenio con Vialidad Provincial, un intercambio de maderas por adoquines por casi un millón de pesos, para dotar de mejor accesibilidad a la Estación de Nahuelpán. Con Servicios Públicos logramos una gestión de combustible en desuso. También se hizo una recuperación de aceites y estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente para poder regularizar y dar forma a esto. Hicimos un ahorro en compra de combustible por dos millones de pesos con estas gestiones y ahora estamos trabajando con Petro Chubut, con una compra que ha superado los 90 mil litros de combustible”.

Inversión y modernización

En cuando a la modernización de la gestión del sistema de venta online Muñoz señaló que “se hizo la presentación rápida al CFI para que nos brinden este financiamiento para este programa que era necesario. En paralelo esta inversión del sistema de ventas fue por más de $1.700.000 y está en ejecución un proyecto por más de $1.200.000 para generar el sistema de recorrido virtual que nos va a permitir mostrarlo en las promociones del tren a través de celular o redes sociales y en las permitiendo a la gente simular que está abordando el tren.

Asimismo, el funcionario provincial detalló que “con el acompañamiento de Aluar, realizamos una gestión para el material ferroso que nos va a permitir fabricar piezas. Logramos la gestión a través de Tecnotrol, torres que funcionan con energía solar para la carga de celulares, por una inversión de más de 200 mil pesos”.

“Trabajamos en la renovación del reglamento que hace a las comisiones por venta de las agencias y estamos avanzando en la planificación de las tarifas. Llevamos adelante la obtención del sello origen Chubut en categoría servicios y además articulamos con el hospital de Esquel la construcción de la ampliación del puesto sanitario de la estación Nahuelpán”, informó.

Continuando, el funcionario provincial recordó que “existe un convenio con el Banco Chubut para que muchos empleados públicos puedan financiar hasta 6 cuotas sin interés el viaje en el tren”, y explicó que “estamos en proceso de recuperación de un vagón más y otro para Esquel. Además, se doto de relojes ficheros y pintura y estamos en proceso de compra para indumentaria por más de 3 millones para los empleados del tren”.