La producción de petróleo fue la más alta en 11 años

Con un total aproximado de 571 mil barriles diarios, la producción total de petróleo en febrero marcó un nuevo crecimiento superando a la de enero.

El secretario de Energía, Darío Martínez expresó que “como nos piden Alberto y Cristina estamos motorizando el desarrollo productivo del sector y logrando grandes resultados. Superamos la producción de enero que había sido la más alta desde el 2011 y vamos a seguir trabajando para que continúe creciendo”.

Tendencia

La producción de petróleo ya se recuperó definitivamente de la pandemia y en febrero marcó un crecimiento interanual del 14%. El aumento viene empujado por el segmento no convencional que creció un 55% comparando con el mismo mes del año pasado. Darío Martínez explicó que “Estos niveles de producción son muy importantes para el país, sobre todo en este momento donde la crisis global energética producto de la guerra va a afectar a todos, inclusive a la Argentina».

El pasado enero la producción de petróleo total de Argentina había alcanzado los 570 mil barriles diarios convirtiéndose en la más alta desde diciembre de 2011. Con los 571 mil barriles aproximados producidos en febrero se confirma la tendencia de crecimiento en el sector.

“La actividad hidrocarburífera es central para el crecimiento del país, genera trabajo, más pymes que se suman y más desarrollo de las economías regionales ” concluyó el secretario de Energía.

Con respecto al gas la producción se mantuvo prácticamente estable en relación a enero, que fue un mes con récord histórico de producción no convencional. Durante febrero se produjo un 11% más de gas total y un 38% de no convencional en comparación con el mismo mes del año pasado.