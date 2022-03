La confesión de Susana Giménez sobre su experiencia con la marihuana

Susana Giménez se encuentra promocionando el estreno de «Porno y helado», la serie escrita y dirigida por Martín Piroyanski que se verá por Amazon Prime Video.

Con las actuaciones de Nacho Saralegui, Sofi Morandi y el propio Piroyanski, la historia transita tópicos como la búsqueda de la fama a cualquier precio, con tentaciones desmedidas y adicciones disparatada.

“Nunca hice una serie. Me pareció que era simpático, rarísimo, totalmente diferente a todo lo que hice. Una señora seria con pelo recogido, casada con un senador que quiere ser presidente. Y bueno, era todo opposite a mí”, indicó Susana sobre su personaje en diálogo con Teleshow.

Luego, al ser consultada sobre si tiene una personalidad adictiva hacia algo, Susana confesó su adicción al cigarrillo años atrás y reveló que cuando era joven probó marihuana.

«Fumé mucho en una época de mi vida. Era una adicción. Jamás probé una droga, soy anti droga total. Pero ni para saber cómo es. Te hablo de drogas como la cocaína, porquerías así», comenzó diciendo.

Y siguió: «Probé alguna vez un pucho de marihuana a ver cómo era porque era en los 70 eso y teníamos una intriga. Bueno, te reís un rato y nada más, o sea que no me pareció».

«También soy adicta al orden, a la limpieza de la casa. Soy de las que pasa los dedos y si está sucio, ya no me gusta. Y un poco a las compras, pero para ir al canal, porque acá siempre estoy con un pantalón ancho y una camiseta», concluyó Susana Giménez. (Fuente: Ámbito)