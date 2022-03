La Academia de Hollywood condenó formalmente la agresión de Will Smith y promete medidas

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, organizadora de los premios Oscar, condenó por primera vez de manera formal la agresión del domingo pasado del actor Will Smith al comediante Chris Rock en plena ceremonia, a través de una carta de su presidente David Rubin al resto de los miembros, en la que advierte que se tomará algún tipo de medida al respecto.

“La transmisión de la 94ª edición de los Oscar estaba concebida como una celebración de los muchos individuos de nuestra comunidad que hicieron un trabajo increíble el año pasado. Estamos molestos e indignados por el hecho de que esos momentos fueran eclipsados por el comportamiento inaceptable y dañino de uno de los nominados sobre el escenario. Para ser claros, condenamos las acciones del señor Smith ocurridas el domingo por la noche”, dice la carta de Rubin replicada en el sitio especializado Variety.

Acto seguido, el texto puntualiza que «la Junta de Gobernadores de la Academia ahora tomará una determinación sobre la acción apropiada para el Sr. Smith» y aclara la decisión se ajustará a la ley local que fija estándares de conducta a las organizaciones sin fines de lucro, como sería en el caso de esta institución.

«La Junta de Gobernadores llevará a cabo este proceso de manera conveniente y respetuosa para todos los involucrados, manteniendo los estándares de la Academia», señala la carta.

Por su parte, la actriz Jada Pinkett Smith dio muestras de buscar dejar atrás el incidente con una publicación en su cuenta personal de Instagram que reza: «Es temporada de sanar. Estoy aquí para eso».

Cabe recordar que Will Smith le propinó una bofetada al comediante Chris Rock, luego de que se burlara de la alopecia de su esposa en medio de una rutina previa a la presentación del premio al mejor documental.

Aunque la Academia aclaró que el proceso abierto llevará «algunas semanas», se especula con que podrían retirarle el premio al mejor actor a Will Smith y que podrían expulsarlo como miembro de la institución. (Fuente: Télam)