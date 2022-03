Huracán sopló en “la Bombonera” y venció a Boca

Por 1-0, Huracán se quedó esta noche con el triunfo en su visita a Boca Juniors, en el Estadio La Bombonera y por la 5° Fecha de la Liga Profesional.

Cóccaro fue el encargado de marcar para “el Globo”, que volvió a ganar en reducto “xeneize” tras 12 años. Fue la primera caída del 2022 del conjunto que comanda Sebastian Battaglia.

Sin Benedetto y sin un buen juego, Boca cayó como local ante “El Globo”

Huracán, con un gol del «Zorro» Matías Cóccaro, se impuso esta noche sobre un deslucido Boca Juniors que regresó a La Bombonera y lo dejó sin invicto en la Copa de la Liga Profesional en un partido de la quinta fecha de la Zona B.

«El Globo», tercero en su zona con 9 puntos, obtuvo un resultado de carácter histórico, pues no ganaba en esa cancha hace 12 años cuando se impuso 2-1 en el Clausura 2010, el 9 de mayo de ese año.

El uruguayo hizo la diferencia a los 24 minutos del segundo tiempo con un cabezazo esquinado al palo derecho de Agustín Rossi.

Boca sintió en demasía la ausencia de su goleador y figura Darío Benedetto, quien no jugó por el fallecimiento de su abuela y también por haber sentido un fuerte dolor muscular que lo hizo retirar de la práctica del sábado.

Al margen de no contar con el «Pipa», Boca también falló otra vez en el armado del juego, tarea que sólo asumió aceptablemente el paraguayo Óscar Romero, quien tuvo una actuación de mayor a menor.

Por tercer partido, el director técnico Sebastián Battaglia volvió a probar con un 4-3-1-2 clásico pero los volantes (flojo rendimiento de Guillermo «Pol» Fernández y Juan Ramírez) no pesaron y los delanteros quedaron sin abastecimiento, bien controlados en la estructura defensiva del rival.

A los 24 de la etapa final, tras un corner lanzado por Franco Cristaldo, Cóccaro no perdonó de cabeza y con un frentazo cruzado puso el 1 a 0. Una vez más la defensa de Boca no reaccionó en una pelota parada como le había pasado ante Colón, Rosario Central e Independiente.

En el comienzo del partido, Huracán ya había avisado al contar con una buena llegada de Ismael Quilez por derecha que terminó en un cabezazo de Cóccaro desviado al corner por Rossi.

Fue una advertencia para una defensa de Boca que otra vez volvió a sufrir con los centros cruzados.

Luego los locales empezaron a adueñarse del medio a través de Jorman Campuzano pero todo su juego pasaba por los pies de Romero, quien se movía por la derecha a espaldas de Cabral y Cristaldo.

El volante paraguayo mostró pinceladas de su calidad en algunos pases al claro aprovechando las subidas de Luis Advincula y otras dejando en posición de gol a Nicolás Orsini.

El reemplazante de Benedetto definió mal las dos veces que estuvo cerca del arco de Marcos Díaz.

Con Romero como única esperanza de fútbol en el medio, Boca padeció una mala noche de Ramirez y «Pol» Fernandez y la intrascendencia del colombiano Sebastián Villa, que nunca pudo pesar en ataque.

Justamente un tiro libre del paraguayo, que se fue apenas arriba del travesaño y pegó arriba de la red, resultó la oportunidad más clara de Boca.

Huracán esperaba y de a poco se animaba, dentro de un trámite apenas discreto y con pocas llegadas. Sobre el final de la etapa un remate cruzado de Cristaldo rozó el palo izquierdo de Rossi.

Pero después Huracán fue inteligente pegó primero y supo manejar el resultado a favor, también la fortuna estuvo de su lado en el final cuando un remate del juvenill Vázquez pegó en el travesaño de un Marcos Díaz que nada podía hacer .

El final llegó con el festejo de los jugadores visitantes y un claro pedido de los hinchas de Boca: «Contra River tenemos que ganar» por el superclásico que se jugará en dos semanas en el Monumental.

Boca viajará la próxima fecha a La Plata para jugar ante Estudiantes, por ahora líder de la Zona B, y Huracán recibirá a Godoy Cruz de Mendoza.