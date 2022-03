Gran victoria del “Aurinegro” ante un histórico como Chacarita

Por 2 a 0, el Deportivo Madryn logró este sábado en la tarde una enorme victoria, al imponerse ante Chacarita Juniors en condición de visitante.

Cristian González y Emiliano López, anotaron los goles del equipo comandado por Ricardo Pancaldo, que realizó varios cambios pensando en la recuperación y preservación de piezas claves del equipo pensando en el “clásico” del próximo miércoles.

Triunfazo del “Depo” ante un alicaído “Chaca”

Con una gran performance y superioridad en varios pasajes del cotejo, el Deportivo Madryn se impuso por 2 a 0 este sábado ante Chacarita Juniors, en cancha del histórico club “funebrero” en el cotejo correspondiente a la 6° Fecha del Torneo de Primera Nacional.

Tras un primer tiempo que se mostró parejo, aunque con chances de gol que no pudo concretar el equipo madrynense, en el segundo parcial apareció Cristian González para abrir el anotador a los 21 minutos y poner el 1-0 parcial para “El Depo”.

Apenas minutos después, casi sin permitir que “Chaca” se recuperara, “el 9” de Deportivo Madryn, Emiliano López, dijo presente para concretar el 2-0 final.

De esta forma, “El Aurinegro” no solo se trae una victoria que no solo engrosa su cosecha de puntos en la tabla de posiciones, sino que también es un plus anímico de cara al “clásico” a jugarse el próximo miércoles ante Guillermo Brown.

El duelo ante los brownianos, será por la 7° Fecha del certamen, a jugarse en el Estadio “Abel Sastre” y el primer cruce en la Primera Nacional.

Con este triunfo, “El Depo” se ubica en el 7° escalón de la tabla de posiciones, con 11 unidades.