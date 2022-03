Funcionaria asegura que «a Valentín lo secuestraron a espaldas de la madre»

La titular del Programa de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo, de la Ciudad de Buenos Aires, María Elena Naddeo, habló sobre el caso de Valentín, el bebé de dos meses cuya tenencia le fue quitada a su madre, Yanina Arce, «sin motivo», según esta última aseguró y cuya resolución aguarda una decisión judicial.

En diálogo con AzM Radio, planteó que «tenemos un servicio local de Protección de Derechos seguramente débil que no se planta frente al juzgado y la jueza; el organismo administrativo de infancia debe tener una actitud más favorable hacia la familia, tiene que tratar de ayudar y no de castigar, esa es la misión: un Estado solidario, no castigador».

Preparan reclamo judicial

Desde el ámbito de la Defensoría, «si la jueza no revierte rápidamente debería intervenir la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, también están los organismos de Derechos Humanos, así que estamos preparando una declaración de un texto que seguramente va a ser base para una presentación en sede judicial, a pedido de las organizaciones de mujeres de Chubut», explicó Naddeo, anticipando que «esta presentación debería realizarse en Rawson, y también correspondería el acompañamiento de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes».

«Lo secuestraron a espaldas de la madre»

Sobre el caso en cuestión, la funcionaria sostuvo que «tenemos conocimiento de esta situación por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y otras organizaciones de mujeres» y remarcó que «no son medidas excepcionales sino brutales; en mi opinión, medidas que se toman apresuradamente y después se investiga, sin entrevistar a la madre y sin hacer una pericia médica pediátrica con el bebé».

«Secuestraron al niño a espaldas de la madre sin una revisación de un pediatra, sin una entrevista en profundidad a la madre con una psicóloga. En algunas provincias se llaman ‘medidas de abrigo’ o cautelares, porque están destinadas a proteger a un niño frente a una violencia por parte de su familia», indicó.