Frases y pensamientos importantes – 2

Por Carlos Alberto Nacher

[email protected]

Supongamos que deseo sumergir la medialuna en el medio líquido y luego llevarla chorreando a la boca, sin que esto atente contra los usos y las buenas costumbres del local. ¿Puedo hacerlo? “Todo se puede hacer, no sólo acá, sino en cualquier lado. Si al resto de los parroquianos, o a alguien, le molestara su accionar, no es problema suyo, ya que usted, mojando la medialuna, no atenta contra las libertades individuales del resto.”

Si usted está seguro de emprender una búsqueda, debe comenzar por el principio, que es empezar a buscar. Así como si estuviera seguro de dejar de fumar, debe comenzar por dejar de fumar, tal es el principio del éxito. No debe permitirse pensamiento alguno que lo desvíe del objetivo, ni plantearse el porqué o el para qué. Seguramente muchos le indicarán, adrede o no, una dirección a seguir errónea, pero usted tome cada sugerencia en el sentido correcto y también en el inverso. Hágales caso, pero almismo tiempo rechace la propuesta, no olvide que el mejor camino a seguir suele mostrarse casi siempre como el más incierto. En cuanto vislumbre un sendero oscuro, un largo y sinuoso camino, no dude, vaya por allí, en última instancia, si no llega a ninguna parte, pensará que todo fue una pérdida de tiempo, pero el tiempo nunca se pierde, el tiempo siempre se acumula, se agrega, aún en la espera de algo, el tiempo degrada pero también eterniza, cada momento puede transformarse en eterno, y también puede tornarse interminable, tedioso, insoportable, intolerable. Mucho se ha dicho acerca del tiempo, de su glorioso valor, de su tirana veleidad, de su poder curativo, pero lo realmente cierto es eso que está allí, por siempre: su fugacidad, es decir, nada existe salvo en el instante en que ocurre. Luego, solamente es recuerdo, una extraña conjunción de redes neuronales que como por arte de magia desatan un recuerdo en la mente de los hombres, pero esto, gracias al tiempo, poco a poco se va convirtiendo en nada. Así es que aquel que emprenda una búsqueda no debe medir el éxito en función del tiempo de obtención de éste, sino en función del mantenimiento del ideal en el tiempo. Nada es gratis, nadie da nada por nada, nada es instantáneo, los grandes logros no son los que cuestan obtener, sino los que nunca se obtienen pero son perseguidos con una convicción gigantesca.

Qué noble actitud la del cascarudo, sin rumbo fijo pero siempre yendo hacia alguna parte, incierta en absoluto, pero siempre hacia adelante. ¿Por qué? ¿Para qué? No importa eso, el cascarudo va siempre yendo hacia algún lugar. El viento lo arrastra, lo tira, lo desvía, pero él patalea boca arriba hasta que un papel furibundo, una hoja, o un palito, le sirve para agarrarse, girar y seguir caminando.

En esta vida, en este mundo, en este universo, todo es casualidad. ¿Acaso cree que algo aquí es premeditado, que algo aquí responde a alguna ley escrita, acaso piensa que Dios no juega a lo dados, como dijera un sabio del siglo pasado, pero que estaba equivocado? Verá usted, Dios no sólo juega a los dados, sino que el azar es la principal constante física de los hechos de la naturaleza.

Continúa el próximo martes…