Foo Fighters canceló su gira por la muerte del baterista y pidió tiempo «para sanar»

La banda de rock estadounidense Foo Fighters anunció oficialmente la cancelación de su gira por la sorpresiva muerte de su baterista Taylor Hawkins, ocurrida el pasado viernes en Bogotá, Colombia, y pidió tiempo «para sanar» tras el duro impacto.

«Es con gran tristeza que Foo Fighters confirma la cancelación de todas las fechas de nuestra gira debido a la impactante pérdida de nuestro hermano Taylor Hawkins. Lo sentimos y compartimos la decepción de no vernos los unos a los otros como habíamos planeado», dice el texto publicado en las redes sociales del grupo liderado por Dave Grohl.

«En su lugar, tomemos este momento para curarnos, para acercamos a nuestros seres queridos y para apreciar toda la música y los recuerdos que hemos construido juntos», añade el mensaje.

Tras la muerte del baterista poco antes de su presentación en Colombia, el grupo había regresado el fin de semana a Estados Unidos.

La próxima aparición de Foo Fighters iba a producirse el próximo domingo 3 de abril durante la gala de los premios Grammy, en donde competirá en tres rubros diferentes: Mejor Performance de Rock, por «Making a Fire”; Mejor Canción de Rock, por ”Waiting on a War”; y Mejor Álbum de Rock, por ”Medicine At Midnight”.

En tanto, las autoridades colombiana aún continúan con las investigaciones para determinar las causas de la muerte del músico de 50 años.