«En lugar de congelar precios, el Estado podría reducir impuestos»

El titular de la Federación Empresaria Chubutense, Alfredo García, se refirió a la advertencia del Gobierno Nacional a grandes comerciantes para retrotraer el precio del pan, la harina y los fideos al mes de febrero.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «para ser sincero, no es un tema muy fácil de abordar y tiene una cadena de hechos atrás, los cuales van antes de lo que termina siendo el precio final de cualquier producto, más aún con las condiciones que está viviendo el mundo en este momento» y advirtió que «hay una cascada de hechos y situaciones que produjeron distorsiones importantísimas en todo el planeta, con lo cual es imposible entender que, dentro del país y de nuestra región, no nos toque».

Sobre el impacto del congelamiento de precios, García opinó que no sirve «como una medida efectiva y posible de sostenerse en el tiempo, quizás puede ser un ‘freno de mano’ muy momentáneo para estudiar cosas más profundas que merecen ser analizadas» y añadió que «la situación internacional no favorece para que se puedan hacer medidas de este tipo cuando en el mundo los costos logísticos se incrementaron de manera exponiencial; hay falta de contenedores y productos, no se puede mantener una compra y un abastecimiento de un montón de cosas que inciden en la cadena productiva».

«Nosotros creemos que hay que tomar medidas más inmediatas de lo que sí puede hacer el Estado, que es la reducción de impuestos. Estamos frente a cargas impositivas récord en el país y duplicación, en muchos casos, de impuestos tan nocivos como lo es Ingresos Brutos. Y muchas provincias han entrado en la ‘liga’ de estar cobrando retenciones anticipadas de impuestos. Partimos de la base de que Ingresos Brutos es uno de los impuestos más distorsivos, ya que prevé pagar algo sin importar si la persona que vendió ese producto ganó o perdió dinero», manifestó el referente empresarial, agregando que «las provincias han entrado en una serie de retenciones previas, donde al comprar a detemrinados proveedores, ellos están obligados a retener anticipadamente lo que se paga de II.BB.; todavía uno no recibió la mercadería y ya está pagando un impuesto».