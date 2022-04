En la penúltima jornada, Chubut cosechó medallas en Aguas Abiertas

Este jueves se llevó adelante la anteúltima jornada de competencias de la V edición de los Juegos Nacionales Evita de Playa, en la localidad bonaerense de Mar de Ajó.

Con un clima que en este caso acompañó el normal desarrollo del evento, a lo largo del día se disputaron los cuartos y semifinales de los deportes por equipo y se pudieron realizar casi todas las pruebas de las disciplinas individuales.

Llegaron las primeras medallas

La nota del día en Mar de Ajó la dieron los representantes de nuestra provincia de aguas abiertas adaptada. Tanto Axel Alarcón como Joel Ullúa completaron el recorrido de 2.000 metros, llegando juntos a la meta y logrando el segundo lugar cada uno en su categoría (S-10 y S-14, respectivamente), con un tiempo de 30:09, siendo de este modo, los primeros deportistas chubutenses en subirse al podio en el evento playero.

La prueba de convencionales, de la cual tomaron parte Melina Morel y Alberto Yema, fue un poco más complicada. La misma estaba pactada a una distancia de 5.000 metros, pero un problema con una boya que se corrió por la correntada, hizo que la organización (que no estuvo a la altura de las circunstancias), ordenara a los chicos salir del agua prematuramente y concluir la carrera. Como ninguno de los dos había llegado a completar la cuarta vuelta, no fueron incluidos en la clasificación final.

En windsfurf, el escaso viento no permitió que se desarrollen las tres regatas que restaban y sólo se pudo completar una, con la cual se dio por finalizado el torneo. El representante chubutense, Santiago Aroz, culminó en la cuarta posición.

Día gris para el fútbol playa y el beach handball

Así como el miércoles había sido una excelente jornada para todos los seleccionados chubutenses en deportes por equipo, hoy resultó todo lo contrario.

El equipo femenino de beach futbol arrancó el día con el pie derecho, dado que accedió a semifinales tras vencer por penales (3-2) a Neuquén, luego de igualar 2-2 en el tiempo regular. Aunque lamentablemente no pudo coronar con el acceso al partido decisivo ya que en la semifinal disputada a la tarde, el elenco dirigido por Severino González, cayó por 3-2 ante Río Negro.

Por su parte los varones, que también buscaban un lugar en semifinales a la mañana, no pudieron ante La Pampa y cayeron sin atenuantes por 6-3.

Tampoco fue un día positivo para los seleccionados chubutenses de beach handball, que también buscaban entrar entre los mejores cuatro del torneo. Las chicas no hicieron pie ante el poderío de CABA y perdieron claramente por 2 sets a 0.



En tanto el equipo masculino le dio pelea a Neuquén pero no fue certero en la definición de shoot-out y cayó por 2-1.

Por último, los equipos de beach vóley tampoco pudieron cerrar sus participaciones con alegrías. Los varones perdieron en el duelo por el 5° lugar ante Misiones por 2-1 y las chicas no pudieron ante Tucumán, al perder por 2-0.

La organización determinó que no habrá más partidos en ninguna disciplina (excepto las finales) y habrá que ver como se determina la posición final de cada seleccionado para la sumatoria de puntos general.

La única actividad que aún no tuvo desarrollo es el Stand Up Paddle y se espera que este viernes a primera hora se pueda realizar la competencia, que conjuntamente con las finales de los deportes por equipo, pondrán el punto final para esta nueva edición de los Juegos Nacionales Evita de Playa.