El juicio contra Darthés continuará a cargo de la justicia federal brasileña

La justicia brasileña revirtió una decisión anterior y ordenó que el juicio oral a Juan Darthés por abuso sexual continúe en los tribunales federales de Brasil, según anunció la actriz Thelma Fardin en su cuenta de Twitter.

Fardin calificó de “histórica” a la decisión asumida por Tribunal Regional Federal de San Pablo que revierte la decisión que había tomado el 7 de febrero pasado, cuando ordenó frenar el juicio oral y público para comenzar un nuevo proceso de cero en el ámbito del poder judicial estadual.

La decisión del Tribunal Regional Federal de San Pablo se produjo luego de escuchar a las partes en una audiencia oral que tuvo lugar el 12 de marzo pasado.

En esa audiencia, tanto el Ministerio Público Fiscal como Thelma Fardin -representada por su equipo de abogados en Brasil que encabeza Carla Junquiera-, se opusieron a la decisión de frenar el juicio, que había hecho lugar a un planteo presentado por la defensa de Darthés.

«La cuestión de la competencia federal ya había sido tratada y resuelta por el juez Pablo Ali Mazloum en primera instancia siete meses antes de que comenzara esta instancia legal», prosiguió Fardin en sus posteos.

«La resolución adoptada hoy por el Tribunal Regional confirma la competencia federal y permite retomar las audiencias del juicio oral que se había iniciado el 30 de noviembre de 2021 y se encontraba en su etapa final cuando se ordenó la suspensión», posteó esta tarde Fardin en su cuenta de Twitter exponiendo, de este modo, su aprobación ante la decisión de la justicia brasileña.

Histórico: la justicia brasileña revirtió su decisión y ordenó continuar el juicio oral a Juan Darthés en los tribunales federales. El Tribunal Regional Federal de San Pablo dispuso hoy que la causa por abuso sexual contra el actor, que se encuentra radicado en Brasil (hilo) — Thelma Fardin (@soythelmafardin) March 28, 2022

Fardin denunció en 2018 que fue víctima de abusos sexuales por parte de Darthes en 2009, cuando ella era menor de edad y ambos estaban en una gira actoral por Nicaragua.Fardin relató lo sucedido con el apoyo del colectivo Actrices Argentinas.

En diálogo con Télam, Juan Pablo Gallego, abogado representante de Thelma Fardin en Argentina, señaló que a través de una presentación realizada hoy ante el Tribunal Regional Federal de San Pablo, “las representantes del Comité de Derechos del Niño en Argentina (CASACIDN), Estela de Carlotto y Nora Schulman, instaron al Tribunal Regional a la responsabilidad internacional sobre los derechos del Niño, debido a la condición de víctima de Fardin, siendo menor de 16 años en el momento del hecho, y por lo tanto, alcanzada por la normativa protectora emergente de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN), que obliga internacionalmente tanto a la República Argentina como a la República Federativa de Brasil”.

La nota de Carlotto y Schulman explicó que «de lo expuesto, resulta claramente explicitada nuestra preocupación por el rumbo revictimizante seguido en las presentes actuaciones en el marco de tan delicada situación en que la entonces niña Thelma Fardin habría sido coaccionada por el adulto imputado a una actividad de contenido sexual inapropiada e ilegal por un adulto en los hechos que dan origen a la presente causa, en condiciones de grave asimetría de poder».

Y defendieron «la imperiosa necesidad de reorientar el proceso disponiendo del modo más urgente que resultara posible las medidas necesarias para una correcta aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, permitiendo a la víctima el ejercicio pleno de sus derechos en el presente proceso, protegiéndola contra toda forma de abuso (arts. 19 y 34 CIDN) y dictándose las medidas imprescindibles para garantizar su integridad psicofísica (art. 19.2 CIDN), atendiendo prioritariamente a su interés, a su derecho a una decisión pronta, impidiendo su nueva revictimización y asegurando la efectividad de los principios consagrados en la Convención -art. 4 CIDN-«.

Gallego, por su parte, agregó que “la respuesta del Tribunal Regional Federal de San Pablo es que la justicia es competente y que el juicio que ya se desarrolló en un 85%, continúa en el fuero federal. Esto implica un reconocimiento de las garantías de Fardin y que ahora ella se encuentra en una posición más activa porque tiene representación jurídical en Brasil”.

Por su parte, Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Publico Fiscal de la Nación, destacó que «esta decisión implica que se retomarán las audiencias ante el mismo juez que las venía realizando, sin perjuicio de que el asunto de la competencia siga su camino recursivo».

“Se trata de un paso más en el trabajo de cooperación regional destinado a garantizar la investigación y el juzgamiento de todos los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas”, concluyó la funcionaria.

A su vez, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, señaló que «hoy se ha dado un paso histórico. Por eso, desde Amnistía Internacional subrayamos la importancia de que este tipo de casos no queden en la impunidad y que, con ello, se envíe un peligroso mensaje a las niñas y mujeres de Argentina y de Latinoamérica, de que no pueden confiar en el sistema de administración de justicia. Esto sería sumamente perjudicial tanto para Thelma como para todas las víctimas».

A inicios de marzo, Amnistía Internacional «envió un escrito al Ministerio Público Federal de Brasil manifestando preocupación por el mensaje de impunidad que puede difundirse si no garantiza el acceso a la justicia a las víctimas de violencia de género. En la carta, la organización advierte que, pese a la relevancia que se le ha dado públicamente a la lucha contra la violencia de género, continúan siendo bajos los índices de persecución y juzgamiento que se registran históricamente en la región», agregó un comunicado de AI.

En Argentina, «solo el 15,5% de denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias. Este patrón se reitera en otros países de la región. En Chile y Ecuador menos del 4% de las denuncias llegan a condena y en Guatemala y Brasil, la tasa de condena por violación sexual es solo del 1%», concluyó la organización.

