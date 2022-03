El Frente de Mujeres Justicialistas pide paridad de género en cargos legislativos y ejecutivos

El Frente de Mujeres Justicialistas presentó ante la Legislatura del Chubut una modificación a la Ley de Igualdad Política de Género, para garantizar la paridad de género en las listas y cargos ejecutivos.

El proyecto, presentado a la legisladora Leila Lloyd Jones, pide «respetar la paridad de género, debiendo integrarse las listas ubicando de manera intercalada a varones y mujeres en los cargos ejecutivos y legislativos, desde el primero hasta el último suplente» y que en el caso de que alguna lista no lo cumpla, no sea oficializada.

El proyecto, que lleva la firma de la fundadora del Frente de Mujeres Justicialistas, Érika Caminoa, expresa que «nos ponemos al frente de este pedido porque tenemos fuerza, somos aguerridas y no vamos a bajar los brazos, ya que estamos absolutamente convencidas del poder que engendró este movimiento y se ha manifestado en cada una de las marchas y contiendas electorales en la que hemos participado como gran fuerza de masas. Somos nosotras las que tenemos una forma responsable y comprometida de tratar las temáticas de abordaje social, económico, político, cultural, étnico y, por sobre todas las cosas, de género».

Por otra parte, el proyecto recalca que «la violencia ejercida contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos con la clara intención de acallarnos y no denunciar los atropellos y los múltiples tipos de violencia que padecemos, degradando nuestra lucha, es por ello que solicitamos esta paridad en los cargos ejecutivos para que, de una vez por todas, se salde la deuda histórica y se comprenda que sin mujeres no hay democracia posible».