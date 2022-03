“El Aurinegro” consiguió un agónico empate ante el duro Brown de Adrogué

Por 1-1, el Deportivo Madryn igualó este sábado en la tarde ante Brown de Adrogué y en condición de local, en el Estadio “Abel Sastre” por la 5° Fecha de la Primera Nacional.

Elías Contreras anotó a los 35 minutos del segundo tiempo para el equipo visitante, inmerecido resultado que llevó al “Depo” a ir con todas sus armas, por el empate, lo cual encontró a los 49´, con el tanto anotado por Mauro Peinipil.

Deportivo Madryn no se resignó y empató

Un punto importante logró este sábado por la tarde y en su casa el Deportivo Madryn, con el empate 1-1 ante Brown de Adrogué en el Estadio “Abel Sastre” y por la 5° Fecha de la Primera Nacional.

“El Tricolor”, llegó al reducto “Aurinegro” como líder de la tabla de posiciones del certamen, pero poco demostró desde lo futbolístico, desarrollando el juego disputado y defensivo que lo caracteriza, ante un “Depo” que tuvo una mejor perfomance.

A los 35 minutos del segundo tiempo, Elías Contreras, ingresado minuto antes, puso el 1-0 parcial para los dirigidos por Pablo Vicó, que se estaban llevando tres puntos poco merecidos. Sin embargo, con la personalidad que lo caracteriza, “El Aurinegro” puso toda su enjundia para ir por el empate y pudo conseguirlo a los 49´sobre tiempo de adición, a través del tanto anotado por Mauro Peinipil.

Un empate que se celebró como victoria, por lo emotivo y por el rival que tuvo enfrente; mientras que ahora los portuarios descansarán y a inicios de esta semana, comenzarán su preparación para la 6° Fecha, en la visita a uno de los grandes de la categoría, Chacarita Juniors.

El partido

El primer tiempo, lo tuvo de buen inicio al “Depo”, que buscó tener el manejo del balón y así abastecer a los delanteros Jeldres y Fernández; quienes tuvieron, aunque poco claras, chances de peligro en el área rival.

Con el paso de los minutos, Brown se acomodó en el campo de juego y comenzó a desarrollar la perfomance en la que se encuentra cómodo, para generar a los 13´una llegada a través de Oscar Belinetz que remató al arco y que sacó de gran maneja Juan Marcelo Ojeda para que, en el rebote, nuevamente respondiera la defensa local.

En tanto, para cerrar el primer tiempo, Sebastián Jeldres tuvo su oportunidad cuando el reloj marcaba 40 minutos, con un remate al arco que Ramírez, desvió al córner y salvó al “Tricolor”.

Al iniciar el segundo tiempo, Peinipil evitó con lo justo la definición al gol de Belinetz, en un complemento en el que los visitantes salieron a por el gol. Madryn no se quedó atrás y tuvo desde los pies de Jeldres, con una gran definición, la posibilidad de abrir el marcador: a los 5´, el remate del delantero neuquino buscó el arco ´pero el aquero Ramírez, nuevamente en una gran respuesta, sacó al córner.

Mientras Belinetz generaba, aunque con poca claridad algunas llegadas para su equipo, en Deportivo Madryn realizó cambios que le dieron resultados, como el ingreso de Francisco Molino y que buscó el arco con un buen disparo que atrapó una vez más el golero visitante.

Sin embargo, a los 39´, Elías Contreras puso el 1-0 parcial para los visitantes, en un momento del partido donde mejor plantado estaba el local. El gol no afectó al “Depo” que fue por todo en búsqueda del empate y generó algunas oportunidades, como el centro enviado por el ingresado Marinucci, encontrando a Brian Fernández que definió pero su remate dio en el palo cuando todo el Estadio se estaba llenado la boca de grito de gol. En el rebote, el arquero Ramírez contuvo tras el remate de Emiliano López.

Casi sobre el final, un centro al área buscó a Mauricio Mansilla, que intentó la definición pero no lo logró, pero de tanto buscarlo, llegaría el empate “Aurinegro”: un centro enviado por Gonzalo Cozzoni por el costado izquierdo, llegó a Mauro Peinipil, que también se había sumado al ataque, y puso el merecido 1-1 para “El Depo”.

Fue empate 1-1 entre Deportivo Madryn y un siempre duro Brown de Adrogué, uno de los equipos que llegaba como líder a esta 5° Fecha de la Primera Nacional. Se consiguió un punto que “El Depo” buscará hacer valer en la próxima programación, cuando salga de casa nuevamente y para visitar a Chacarita Juniors.