El acuerdo con el FMI se debatirá en comisiones y el jueves va al recinto

El acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzará a debatirse el próximo lunes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que contará con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán; y cuyo tratamiento el oficialismo aspira a llevar entre jueves y viernes al recinto.

El cronograma de trabajo acordado el jueves pasado entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los interbloques Federal y Provincias Unidas, estableció que el martes, en tanto, asistirán representantes sindicales y empresarios y que el miércoles se dará el debate interno en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Finanzas.

El objetivo es poder firmar dictamen ese mismo miércoles, para que el tema pueda ser tratado por el plenario de la Cámara en una sesión especial que se solicitaría para el jueves o, a más tardar, para el viernes.

Mientras transcurran las reuniones de las comisiones, los diferentes espacios políticos terminarán de definir este fin de semana sus posturas, en base al texto del proyecto que finalmente ingresó el viernes por la tarde a la Cámara baja.

Una primera aproximación hacía esos posicionamientos se comenzará a dar este fin de semana cuando el domingo a la tarde se reúna -vía zoom- la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y podrían hacer lo propio los integrantes del bloque del Frente de Todos.

Asimismo, también serán invitados los gobernadores para que puedan exponer con el fin de dar a conocer sus opiniones sobre el acuerdo.

El miércoles, según los preacordado, será el turno del debate interno del plenario de las dos comisiones, un escenario que involucra a 49 legisladores por Presupuesto y Hacienda y a 31 por Finanzas, que quedará formalmente constituida el lunes a las 13.

El tablero marca que de esos 80 diputados, 39 pertenecen al Frente de Todos; 38 a Juntos por el Cambio; dos al interbloque Federal (de Córdoba Federal y el lavagnismo) y uno a Provincias Unidas (del oficialismo provincial de Misiones).

El dictamen que obtenga mayor cantidad de firmas será el primero en ser puesto a consideración en la sesión del jueves o viernes.

De cara a ese debate, en tanto, fuentes cercanas a la presidencia del bloque oficialista estiman que contarán con unos 160 votos de respaldo a la iniciativa del Poder Ejecutivo, sobre los 257 que integran la Cámara.

Sondeos

Unos 90 propios (sobre 118); 60 de Juntos por el Cambio (sobre sus 116); los 5 del interbloque Provincias Unidas y 4 (sobre 8) del Federal, más algún aporte de bloques minoritarios, figuran en esos sondeos.

El que comenzará el lunes será el primer debate de un acuerdo con el FMI que el Congreso de la Nación afrontará para su aprobación.

El texto consta de 137 páginas y está dividido en cuatro documentos: el proyecto de ley con cuatro artículos, el mensaje del Poder Ejecutivo firmado por el presidente Alberto Fernández, Guzmán y Manzur; y dos anexos adjuntos.

La llegada del proyecto al Congreso se demoró un día más de lo previsto porque, a solicitud de un sector de Juntos por el Cambio y de algunos diputados del Frente de Todos, se pidió el desdoblamiento de un artículo de la redacción original en dos diferentes.

La letra chica

El objetivo era que el aval al acuerdo -objeto principal de la iniciativa- quedara escindido del artículo que remite a los anexos en los que se explica el financiamiento, más conocido como el detalle de la ‘letra chica’.

Hecha esta variante, el proyecto tomó estado parlamentario y fue distribuido en formato impreso y digital a todos los legisladores.

El envío se produjo un día después de que el Gobierno nacional anunciara oficialmente que el presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán cerraron el acuerdo para refinanciar la deuda récord de aproximadamente US$ 45.000 millones que tomó la administración de Mauricio Macri.

Con el proyecto ya girado a las comisiones, el presidente de la Cámara, Sergio Massa (Frente de Todos), señaló durante una actividad oficial en Tucumán: «Apelamos a la responsabilidad de todos, a la seriedad en el debate, a la búsqueda de una solución para la Argentina y no de una pequeña diferencia política para tratar de posicionarse mejor o peor frente al electorado. Tenemos que tener la madurez y la responsabilidad de entender que es un problema de la Argentina, y no de un Gobierno».

“Debate histórico”

Por su parte, el titular de la bancada oficialista, Germán Martínez, consideró en declaraciones periodísticas que «el Congreso de la Nación se dispone a dar un debate histórico, por lo inédito» y que «nunca un programa con el Fondo Monetario Internacional fue tratado por el Parlamento argentino para aprobarlo o rechazarlo».

En tanto, el presidente del bloque radical y exlíder de Juntos por el Cambio, Mario Negri fijó postura: «La semana que viene trataremos el Memorando de Entendimiento con el FMI en Diputados. Este Acuerdo fue hecho por el Gobierno y el oficialismo es el responsable de garantizar su aprobación».