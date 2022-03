De ladrón a nuevo rico: «Rambito» Paredes se ganó el Quini y avisó que dejará de robar

Marcelo «Rambito» Paredes comenzó a robar desde que era un adolescente. En sus inicios, su «especialidad» eran los alquileres temporarios, donde ingresaba sin ejercer ningún tipo de violencia y se llevaba elementos de valor que los turistas dejaban mientras salían a pasear.

Con el tiempo, su radio de acción se extendió a las viviendas de los madrynenses dejando un tendal de víctimas a lo largo de más de una década.

Durante su carrera como delincuente, «Rambito» reinvertía parte de su botín en jugar al Quini 6 todas las semanas, hasta que en el mes de diciembre la suerte estuvo de su lado: el locutor cantó el 31-09-21-17-03 y el 12, por lo que Paredes se alzó con casi 95 millones de pesos.

A las pocas semanas, «Rambito» caminaba por las calles de Puerto Madryn y al pasar por el frente de la sede de la Brigada de Investigaciones tuvo una idea. Así fue que el otrora malviviente avisó a sus viejos conocidos: «Muchachos, me gané el Quini así que no voy a robar más». Los policías quedaron asombrados, no por la noticia del nuevo rico, sino por el hecho de avisar que, a partir de ese momento, sería un ciudadano honorable y dentro de la ley.

Según contaron fuentes policiales, la relación entre «Rambito» Paredes y los uniformados siempre fue cordial y de mucho respeto y tal es así que, hasta el momento, cumplió su promesa de no volver a robar. Quienes lo conocen suelen cruzarlo por la calle en vehículos de alta gama y con muy buena ropa, haciendo una clara ostentación de su condición de nuevo rico.