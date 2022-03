Condenado por grooming en Madryn sigue trabajando en escuelas y cobra sueldo de $100.000

Un grupo de padres de víctimas de grooming se manifestaron en las inmediaciones de Supervisión del Nivel Inicial de Puerto Madryn, tras advertir que el condenado continúa desempeñándose no como docente, sino como personal de mantenimiento en distintos edificios educativos de la ciudad. «Nos dijeron que lo iban a exonerar y que en el transcurso de 60 a 90 días iba a estar desvinculado, pero pasó un año y un mes y él todavía sigue cobrando su sueldo de más de $100.000 mensuales», advirtió la madre de una de las víctimas, Candelaria Chazarreta, en diálogo con El Diario.

En la misma línea, la mujer sostuvo que «fui quien lo denunció en 2018 por acoso sexual vía redes sociales, es decir ‘grooming'» y contó que «ese año descubrió que este personaje le ofrecía a mi hija dinero a cambio de sexo, hablé con ella y me dijo que nunca le había contestado los mensajes».

«Este hombre, así y todo insistía cada vez que la veía conectada y le mandaba mensajes, siempre insistiéndole para tener un encuentro. Hice la denuncia en Fiscalía y me dijeron que era muy difícil de rastrearlo porque usaba un perfil falso y sin foto, pero conseguí que él me pidiera el teléfono, me hice pasar por mi hija y comencé a comunicarme, fingiendo ser ella; lo sumé a la denuncia radicada, lo rastrearon durante un mes y durante ese tiempo debí seguir en contacton con él; decía barbaridades y cosas inimaginables», relató, sumando a ello que «luego me confirmaron su identidad y allanaron su casa, incautaron computadoras, teléfonos y material que sumaba a la investigación».

Asimismo, «lograron identificar a otras dos víctimas y luego se le imputaron dos casos de grooming y uno de tenencia de pornografía infantil».

«Hubo muchas más de tres víctimas totales, según la Fiscalía, pero nos dijeron que no las podían identificar o bien que no querían denunciar», añadió.