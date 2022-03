Con voz y voto

Ante la fractura expuesta del Frente de Todos, este martes el Presidente Alberto Fernández hizo declaraciones en la que llamó a la unidad, desdramatizó las diferencias en las filas del FdT y le recordó a quien quisiera oír: «El Presidente soy yo».

No hay dudas que las crisis interna de la coalición oficialista hace mella en el Gobierno, a pesar de que la vocera, Gabriela Cerruti,

afirme que no está en riesgo la gobernabilidad.

En este contexto los más cercanos al Presidente piden por la unidad y esperan un gesto de La Cámpora que ha expuesto las debilidades del FdT, no solo al rechazar el Acuerdo con el FMI, sino al permitir que crezcan los rumores de salidas del Gobierno que finalmente no se dieron.

En el Ejecutivo, Alberto Fernández puede correr a quien quiera, después de todo ya lo dijo él mismo, es el Presidente.

El asunto a resolver ahora es el Legislativo, ya que Alberto no puede darse el lujo de que ocurra una situación similar a la del debate por el acuerdo con el FMI en el futuro.

Así las cosas, ya toma forma el Albertismo en el Congreso, y todo indica que buscarán desplazar a La Cámpora. Al parecer, Victoria Tolosa Paz, liderará la estrategia de desplazamiento junto a la entrerriana Carolina Gaillard y la mendocina Liliana Paponet.