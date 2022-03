Comercios de Esquel apelan al crédito para generar trabajo e inversiones

El presidente de la Cámara de Comercio de Esquel, Sergio Bubas, habló, sobre la situación actual del sector tras el incremento en el precio de los combustibles y su impacto en los distintos rubros que hacen a la economía local.

En diálogo con AzM Radio Trevelin, sostuvo que «no solamente fue el aumento de los combustibles sino de los fletes y de la mercadería, hay semanas donde se remarca dos veces la misma lista en un 8%, 10% o 15%, es una locura la escalada de los precios» y sostuvo que «a los mayoristas, que vemos reflejados los aumentos en lo que vendemos, a veces se nos hace imposible recargar lo que deberíamos; llegamos a la calle con un precio competitivo y lo peor es que no vendemos».

«No hay una proyección, creo que tanto mi rubro como cualquier otro privado o comerciante, el Estado provincial y municipal mismos, no pueden proyectar lo que van a hacer de acá a media hora, porque no se hace algo en el momento y ya cambiaron las reglas del juego, es decir, que suba el dólar, el combustible, el flete y la mayoría de la gente tiene hambre, esa es la realidad«, manifestó Bubas.

En el mismo sentido, el titular de la Cámara criticó que, ante el aumento en el precio de los combustibles, «generalmente somos los últimos en enterarnos porque, como dicen, ‘Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires’; cuando nos dicen que va a aumentar el combustible, los formadores de precios de toda la vida en Argentina ya los aumentaron, por ende nosotros tenemos un ‘delay’ (demora) de una semana más o menos».

Consultado sobre las gestiones de la Cámara hacia los comerciantes, Bubas explicó que «arrancamos con una nueva comisión en la entidad, dentro de la cual se han formado 10 comisiones de trabajo, entre ellas la de Comercio, Turismo, Obras Públicas, nucleando a la gente de la construcción, canteras e incluso a los kiosqueros, y la idea es trabajar bien y que no sea una cabeza la que determine todas las cosas; y una de las comisiones es la que hace a los trámites y créditos que se gestionan ante los bancos, porque la mayoría de la gente común se entera de los créditos cuando la plata ya está de vuelta en las arcas provinciales porque nadie lo solicitó».

«En esta oportunidad», continuó el representante del sector comercial, «Provincia ha lanzado dos líneas de crédito subsidiadas: una para inversión productiva o capital de trabajo, con tasas alrededor del 30% a través del Banco del Chubut, las cuales se verán reducidas por el subsidio que dará el Gobierno Provincial, reduciendo 20 puntos para los préstamos de inversión productiva y 10% para los créditos para capital de trabajo; es una avance para esta zona y lo bueno es que el plazo de devolución será de 5 años para inversión productiva y 18 meses para capital de trabajo».

«Lo importante es que se divulgue esta buena noticia, porque para recibir un crédito a través del Banco del Chubut es necesario ser cliente, y los interesados deben cumplimentar esos requisitos». agregó.

En cuanto a la conformación de la Cámara de Comercio de Trevelin, Bubas aseguró que «siempre fue la idea trabajar juntos desde las secretarías de Turismo, creo que el privado debe participar más de las entidades intermedias para dejar de depender del Estado o pretender cosas que este no puede dar, ya sea por inoperancia, vagancia o porque no está a la altura de las circunstancias» y concluyó que «soy un convencido de que tanto Trevelin como Esquel no van a despegar solos, sino que deben acoplarse, ya sea turística o comercialmente, dejando mezquindades y saliendo adelante juntos: es la única manera».