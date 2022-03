Comerciantes de Trelew, entre la presión impositiva y el sostenimiento del sector

El presidente de la Cámara de Comercio del Este del Chubut, Rubén Villagra, advirtió sobre la difícil situación que atraviesa la mayoría de los rubros en un escenario económico complejo en términos nacionales.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «acá hay una lucha ‘sin cuartel’ y nosotros, como Cámara de Comercio y al igual que todas las cámaras de la provincia integramos la Federación y luchamos por lo mismo; no es que estemos en contra de las grandes superficies, pero peleamos por el comercio chico» y agregó que «han pasado cosas muy malas como lo que ocurrió en Trelew, donde los mayoristas pasaron a vender en modo minorista y le venden al mismo minorista del barrio, por lo que están compitiendo con el mismo cliente, lo que hace que empiece a desaparecer el comercio chico».

«Cada uno hace su negocio»

Asimismo, Villagra señaló que «también están las ventas online y muchas cosas que los comercios no pueden hacer, por ejemplo la segunda unidad con 80% de descuento y promociones similares, que para nosotros no son reales; es imposible y nadie va a regalar nada en este momento, cada uno hace su negocio, ellos sabrán cómo lo hacen y serán las grandes empresas que realizan ofertas en algunos productos pero nadie le va a regalar al cliente el 80% de la segunda unidad; o el precio de la primera unidad no es real o algo similar».

Menos impuestos y acceso al crédito

Consultado sobre la «guerra contra la inflación» que dijo haber comenzado el Gobierno Nacional días atrás, y respecto de los anuncios del presidente Alberto Fernández, el comerciante opinó: «En lo personal me gusta seguir la economía, no esperaba ningún anuncio especial porque si no tenemos nada para ofrecer, nada vamos a ofrecer. Lo único que se puede ofrecer hoy día a los argentinos es seguir haciendo sacrificios. Hay una gran cantidad de gente que está con planes, y es muy poca la gente que trabaja, hablamos de 5 o 6 millones para alimentar a 20 millones. Hoy, el plan que necesita el comerciante implica créditos blandos para inversiones, pero no sé quién las va a hacer en un país en estas condiciones».

Baja competitividad

En cuanto a la presión impositiva sobre el sector comercial, el titular de la Cámara de Comercio explicó que «nosotros estamos pagando un 20% por Zona Patagónica, y debería hacerse cargo el Estado de ello, no castigar a los comerciantes o industriales que están en la región, y es tan poca la población que necesitamos traer del norte la materia prima para fabricar en Chubut; y luego debemos venderla donde están las grandes urbes como Buenos Aires y Córdoba, y hay que volver a pagar otro flete: esto hace una diferencia del 40% o 50% (en el producto final)» y analizó que «nosotros dependemos mucho del Estado, y si este funciona bien, andamos más o menos bien; pero no depende de nosotros».

Qué rubros fueron los más perjudicados

«Además, luego de la pandemia cambió el sistema de compras y comercio, la gente no consume lo que consumía y compra de otra manera, online, lo que necesita y no ‘por comprar’, no se consume con la tarjeta (de crédito) como se hacía antes», manifestó Villagra, advirtiendo que los rubros más afectados «entiendo que son los de electrodomésticos, textil y automotores; también, está paralizado el sector inmobiliario, y creo que lo que se está vendiendo más es lo que está ligado a lo básico y necesario».

«Tenemos un Parque Industrial ocioso»

Por último, el referente del sector comercial del Este planteó que «acá tenemos un Parque Industrial ocioso, ya no se fabrica nada y antes se generaba mano de obra, hoy está paralizado y las autoridades no encuentran un mecanismo para ponerlo en funcionamiento» y sentenció que, desde la Cámara, «lo único que podemos hacer son reclamos, vemos que muchos comerciantes están a punto de claudicar, se han cambiado de rubro o lugar, moviéndose de la zona céntrica hacia las afueras; y cuando se tiene un comercio uno vive de eso, no es fácil cambiar de rumbo».