Claudio Spinelli contó su salida de Ucrania al desatarse la guerra ante Rusia

El futbolista argentino Claudio Spinelli, con con pasado en Genoa de Italia y San Martín de San Juan la Argentina, contó su experiencia tras salir de Ucrania, donde estaba desarrollando su carrera en el FK Oleksandria.

Explicó que caminó poco más de 40 kilómetros y lo salvó una «chica polaca» que lo ayudó a cruzar la frontera donde todo estaba «colapsado».

Spinelli salió de Ucrania y está a salvo en Polonia

El delantero argentino Claudio Spinelli contó este martes que se salvó de vivir la guerra «por horas» tras escapar de Ucrania, donde jugaba en FK Oleksandria, a través de la frontera con Polonia, y evitó así un momento «peor» por los ataques aéreos de Rusia.

«Un día antes no sabia si traerla a mi mujer o no. Ella justo vuela y cuando pasó todo esto de las bombas, ella estaba aterrizando en París. Estuvo a horas de aterrizar en Kiev. Si aterriza en Kiev, sigo ahí, estoy totalmente convencido. Nos salvamos por horas. Por un tema de logística y del colapso total que es el país, es muy difícil entrar a Kiev en estos momentos», reconoció Spinelli.

«Sé que fui muy afortunado. Vi gente que no la pasó bien, que seguramente no la va a pasar bien. Recién me estaba comunicando con chicos del club que tienen familias en Mariúpol, que es una de las mas afectadas, ellos están en Kiev y no pueden salir para ir con su familia. Ni hablar de los extranjeros que están tirados en la frontera», describió.

«Me salvó una chica, no sé cómo, ya había decidido que tenía que dormir en la calle», dijo, contando también que caminó poco más de 40 kilómetros y lo salvó una «chica polaca» que lo ayudó a cruzar la frontera donde todo estaba «colapsado».

«Está demasiado colapsado todo lo que son las fronteras. Demasiado mal organizado. Había mucha gente de muchos países, era imposible salir. Estaba resignado totalmente. Me salvó una chica, no sé cómo, ya había decidido que tenía que dormir en la calle. Estaba con otro chico que no sabía qué hacer», detalló el atacante en radio La Red.

Además, el ex Argentinos y Tigre pidió por su compatriota Gerónimo Poblete (ex Colón de Santa Fe) que tiene a su familia en Ucrania y es algo «desesperante».