Cittadini anticipó que se espera una sequía prolongada para el resto del año

El titular del Instituto Provincial del Agua (IPA), Nicolás Cittadini, se refirió a la situación de sequía que atraviesa el país y reconoció que «el pronóstico no es muy alentador para este año, los científicos advirtieron que será igual o comparable al 2021» y contó que el martes «hubo una importante reunión con autoridades y cooperativas del Valle (Inferior del Río Chubut) para planificar el año próximo, porque el embalse tuvo una merma importante tras el erogado para garantizar la producción durante esta época».

Asimismo, el funcionario habló sobre la zona sur de Chubut y sostuvo que «la sequía es comparable; el Lago Muster, que provee a toda la zona de Comodoro, Caleta y Rada Tilly bajó el nivel, pero es lago gigante de 44 kilómetros por 12, no se va a quedar sin agua», sumando a ello que «el que se secó es el Huapi, que prácticamente es una laguna que descomprime cuando viene muy cargado el río Senguer».

«La problemática de la zona sur es la captación de agua, ya que el acueducto va a Comodoro y hace diez años se viene viendo que baja el lago y no han invertido en pequeñas obras de infraestructura para profundizar esa toma de agua», remarcó.

«El embalse se administra bien en cuanto a la operación, lo maneja una empresa privada, y luego lo que hay que hacer es un uso eficiente, que es en lo que venimos trabajando hace meses conjuntamente con las cooperativas y la compañía de riego, pidiendo planes de manejo para que el recurso alcance para este año. Ayer, por ejemplo, solicitaron sobre la marcha extender 15 días más durante abril y, obviamente, de común acuerdo, entre los 40 presentes que estábamos se acordó que no se puede hacer porque hoy, el embalse, no llega a 300 hectómetros cúbicos y la compañía de riego solicitó 590 durante todo este año; por ende, si en 2022 no se hace un uso eficiente, puede pasar que no alcance para regar todo el año y la temporada del próximo verano», señaló Cittadini.