Bruce Willis se retira de la actuación por problemas de salud: padece afasia

El popular actor y héroe de múltiples películas de acción Bruce Willis, de 67 años, anunció su retiro de la actuación luego de ser diagnosticado con afasia, una enfermedad que afecta las habilidades del lenguaje, anunció su familia este miércoles.

“Como familia queríamos compartir que nuestro amado Bruce está sufriendo problemas de salud y ha sido recientemente diagnosticado con afasia, [enfermedad] que está impactando sus habilidades cognitivas”, dice un mensaje publicado en las redes sociales por sus hijas, su esposa Emma Heming Willis y su ex esposa Demi Moore.

“En consecuencia, y con mucha consideración Bruce está dejando la carrera que ha significado tanto para él”, agrega el texto, dedicado a “los increíbles seguidores de Bruce”. “Este es realmente un momento desafiante para nuestra familia y apreciamos su amor”, agrega el texto, acompañado de una foto del actor.

“Envío mucho amor a todos ustedes”, respondió en Instagram la actriz de Sex and the City Kristin Davis.

Bruce Willis despuntó en la televisión junto a Cybill Shepherd en la serie de televisión “Luz de luna”, y rápidamente logró notoriedad en Hollywood como una figura de acción gracias a películas como “Duro de matar” (1988), “El último boy scout” (1991), “El quinto elemento” (1997) y “Armageddon” (1998).

Willis y Demi Moore estuvieron casados por 13 años y tuvieron tres hijas (Rumer, Tallulah y Scout), mientras que con su actual esposa, Emma, tiene otras dos hijas (Evelyn y Mabel).

El comunicado de este miércoles firmado por Emma Heming -su actual pareja-, Demi Moore y sus cinco hijos Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn, dice lo siguiente:

Como Bruce siempre dice, “Vivan la vida” y juntos planeamos hacer precisamente eso.

Con amor,

Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn”.

(Fuente: Infobae)