Aseguran que la aparición de pingüinos muertos es un proceso biológico normal

En los últimos días se ha divisado en las costas chubutenses una importante cantidad de pingüinos muertos, lo cual generó cierta preocupación en la población. Sin embargo, desde la Red de Fauna de la provincia aseguran que se trata de un ciclo biológico que se desarrolla dentro de los parámetros normales: «Es un fenómeno natural que se da a lo largo de toda la costa de la provincia de Chubut. Es una época en donde los pingüinos migran, los pichones ya han nacido, por lo tanto, aquellos juveniles que ya se han podido alimentar van a seguir su ruta migratoria sin problemas. En cambio, aquellos que no hayan logrado alimentarse bien, lamentablemente mueren», expresó Marina Riera, integrante de la Red de Fauna.

La especialista afirmó que la muerte de estos ejemplares «es un proceso completamente natural y es parte de su ciclo biológico».

De todas maneras, desde la Red de Fauna recomiendan que, cuando aparece cualquier animal en la playa, «lo que hay que hacer es no cortarle la salida al mar, no intentar moverlos, no mojarlos, no forzarlos a que vuelvan al mar, no alimentarlos, sino, simplemente, dejarlos tranquilos».

En el caso de que el animal esté empetrolado o enredado en basura, «ahí sí es donde se interviene, pero si es un proceso natural lo mejor es dejarlos tranquilos y que sigan su proceso biológico».