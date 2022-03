Argentina ganó en Dobles y se quedó con la clasificación ante República Checa

El equipo argentino de tenis, concretó su clasificación para las Finales de la Copa Davis 2022 tras alcanzar un marcador irremontable sobre República Checa de 3-0 en la serie al mejor de cinco puntos.

Fue luego del triunfo en dobles de Horacio Zeballos y Máximo González sobre Jiri Lehecka y Tomas Machac por 6-4 y 6-4, y de Federico Coria sobre Vit Kopriva por 6-2 y 6-4.

A las Finales de la Davis

Este sábado, Horacio Zeballos y Máximo González derrotaron por 6-4 y 6-4 a sobre Jiri Lehecka y Tomas Machac y dejaron el marcador con un irremontable 3 a 0, que amplió Federico Coria con su triunfo sobre Vit Kopriva, por 6-2 y 6-4; logrando de esta forma, llegar el equipo nacional a las Finales de la Davis tras la ausencia desde 2019.

Zeballos, quinto del mundo en el ranking de dobles, y «Machi» González (24), consumaron su victoria en una hora y 29 minutos en la cancha central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, ante no más de 2.000 espectadores que soportaron estoicos la lluvia durante casi todo el partido.

El equipo argentino, con el debut como capitán de Guillermo «Mago» Coria, logró el punto que necesitaba para volver a codearse con los países de la elite de la Davis desde su última participación en 2019, en las Finales que se jugarán en septiembre próximo.

Argentina había quedado a un solo punto de quedarse con la eliminatoria este viernes luego de los triunfos conseguidos por Sebastián Báez sobre Jiri Lehecka por 7-6 (7-4) y 6-3, y de Diego Schwartzman ante Tomas Machac por 2-6, 6-2 y 6-3.

En Dobles

La importancia del punto de dobles motivó al capitán checo a cambiar la formación, ya que había anunciado el jueves último durante el sorteo de la serie a Vit Kopriva y Zdenek Kolar, pero con el marcador 2-0 abajo decidió incluir a sus dos mejores tenistas, aunque no le dio resultado ya que Zeballos y González fueron muy superiores.

En el inicio del partido, bajo una tenue llovizna, comentó mejor el marplatense Zeballos, más suelto que «Machi» González y dueño de los mejores puntos sobre todo los que definió en la red.

La primera ventaja de la Argentina llegó con una devolución de «Machi» González al cuerpo de Lehecka que permitió quebrar el servicio de Machac y adelantarse 4-3 justo en el momento en que la gente comenzaba a abrir sus paraguas para resguardarse de la lluvia a esta altura intensa.

Con Zeballos inspirado y el tandilense González acompañando muy bien, no extrañó que la pareja argentina se quedara con el primer set por 6-4 para desatar el primer festejo de la tarde con el público cantando fuerte «Vamos vamos Argentina, vamos vamos a ganar», un clásico del fútbol y del tenis.

En el segundo parcial, los argentinos mantuvieron la intensidad con la cancha que los favorecía, cada vez más pesada por la lluvia, aunque algo resbalosa, y así quebraron de nuevo a Machac con una lucida derecha de «Machi» González, para ponerse 1-0, ventaja que luego estiraron a 2-0 con un buen juego de saque del marplatense.

Los checos, dos singlistas que asumieron el punto de dobles para intentar lograr una hazaña deportiva y revertir la eliminatoria, no encontraban respuestas ante dos especialistas como «Zebo» y «Machi», así que no extrañó que la pareja «albiceleste» mantuviera su dominio.

El cierre fue a toda orquesta con Zeballos al servicio y Machi voleando en la red con toques lujosos ya con un dominio total del escenario y el banco argentino preparado para los festejos.

Argentina logró el triunfo por 6-4 y 6-4 con el segundo «match point» que dispuso y concretó con una derecha paralela formidable de Zeballos que desató el gran festejo en todo el estadio, de la gente y de los demás integrantes del equipo «albiceleste»,

Lo concreto es que la Argentina no falló y concretó en la cancha su favoritismo, y que al haber derrotado a la República Checa se ganó una de las 16 plazas disponibles para la fase de grupos de las Finales de la Davis que se jugarán del 14 al 18 de septiembre próximo (luego del US Open), en cuatro sedes distintas que se conocerán a mediados de marzo.