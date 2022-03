Arcioni entregó equipamiento para instituciones de Atilio Viglione

El gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, entregó este viernes por la tarde equipamiento para distintas instituciones de la comuna rural de Atilio Viglione, y confirmó que el Salón de Usos Múltiples (SUM) ya está en proceso de licitación. Además, aseguró la concreción de un módulo para la Estación de Servicio y la llegada de una nueva ambulancia para el Puesto Sanitario. También, realizó la entrega de 200 fardos de pasto para productores de la zona, en el marco del Programa de Mitigación Climática.

También, junto a la presidenta comunal, Marilin Sepúlveda Lara, Arcioni recorrió el Centro Comunitario, la Estación de Servicio, la oficina de Turismo, y el Puesto Sanitario, que tendrá una nueva ambulancia. Allí, el mandatario estuvo en diálogo con el personal a cargo y tomó los requerimientos de primera mano. Antes, las autoridades mantuvieron un encuentro de trabajo en la comuna.

Salir adelante

Luego, en la entrega formal del equipamiento, Arcioni tomó la palabra y sostuvo que “la escuchaba a Marilin muy emocionada y es cierto, pasamos por momentos muy difíciles a lo largo del tiempo, pero hay algo que nos caracterizó y fue tener actitud y templanza ante las adversidades”.

Al mismo tiempo, el gobernador destacó que “siempre acompañamos a todos, uno no atiende a una ciudad grande o a una pequeña, yo trato de atender a todos, pero cuando los momentos son difíciles, también son difíciles para todos, y cuando hay una muy buena voluntad de trabajo y todos tenemos el mismo objetivo, la única manera de sobreponernos es estando todos juntos. Yo trabajo desde el primer día para la dignidad de todos, nos tocaron épocas muy difíciles y nunca nos quedamos victimizando. Hoy necesitamos que todo Chubut se una para poder salir adelante”, manifestó el Gobernador.

A su vez, el mandatario provincial precisó que “todos estos equipamientos que estamos entregando, que son requerimientos de la Comuna, ya son una realidad”, y confirmó que “hemos comprado y renovado el 100% de las ambulancias de toda la provincia, y ahora están por arribar más y tenemos como prioridad una para la localidad. Recién recorrimos una obra que me había comprometido en cada una de las gestiones y hoy lo vamos a corroborar y lo vamos a efectivizar. Por eso debó anunciarles que está en proceso de licitación el SUM para Atilio Viglione”.

Por último, el mandatario afirmó que «nosotros tenemos la responsabilidad de avanzar y llegar a cubrir con las necesidades de los 600 mil chubutenses y si no lo hacemos todos juntos es imposible. Podemos tener diferencias, pero hay algo que tienen que saber, que este Gobernador y su equipo tienen las mejores intenciones para sacar la provincia hacía adelante. Agachamos la cabeza y trabajamos. Con aciertos y errores, pero con las mejores intenciones”.

Acompañamiento

Por su parte, la jefa comunal de Atilio Viglione, Marilin Sepúlveda Lara, agradeció “a todos los vecinos que siempre están con nosotros de Atilio Viglione. Sin ellos hoy no podríamos estar acá. Siento en cada uno de ellos el acompañamiento que tienen con nosotros y estoy sumamente agradecida. También quiero destacar el acompañamiento del Gobierno provincial, que con nosotros se ha portado excelentemente y es muy importante y fundamental que hoy el Gobernador Arcioni este acá con nosotros. No quiero dejar de destacar y agradecer a las autoridades locales que siempre han estado con nosotros, desde la Policía, el puesto sanitario, la Dirección del Hospital de Río Pico, al Juzgado de Paz, a la Escuela que para nosotros es un pilar fundamental. Muchas gracias a todos por estar hoy acá y seguimos firmes por el tiempo que nos queda, este gobierno trabaja para todos”.

Entrega

El gobernador Arcioni, a través del Instituto de Acción Social (IAS) – Lotería del Chubut, realizó la entrega de una computadora, una impresora y una fotocopiadora para la Comuna Rural de Atilio Viglione; un freezer para el Centro de Tercera Edad, una heladera para el Hogar y dos TV LED para la oficina de Turismo.

Además, en el marco del Programa de Mitigación Climática, del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, se realizó la entrega de 200 fardos de pasto para productores de la zona