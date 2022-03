Aires de campaña

Si se ve como campaña y huele a campaña, es campaña. Mientras el intendente Luque insiste en afirmar que no tiene decidido que hará en 2023, su agenda política refleja un profundo entusiasmo por “provincializar” su imagen. Este martes, el jefe Comunal de Comodoro Rivadavia, mantuvo una serie de encuentros con dirigentes y militantes de Rawson y Trelew, y desde hace ya varios meses, viene sembrando imagen en la Comarca Andina.

Consultado acerca de un posible desdoblamiento electoral, Luque afirmo: «No tengo una opinión formada por el adelanto de las elecciones”; y de ese modo se despegó del debate, mientras se erige como gestor de las demandas de los intendentes de Chubut ante Nación.

En tanto “en otro rincón de ciudad gótica”, el gobernador Mariano Arcioni cerraba una intensa agenda de actividades, con un discurso centrado en la gestión de gobierno, haciendo hincapié en la responsabilidad y la transparencia de los actos públicos,

Si bien el titular del Ejecutivo provincial no se perfila como un candidato para el próximo período electoral, está claro que busca consolidar su gestión tras los avatares de los últimos años, y con cierta expectativa acerca del protagonismo que podría tener, en el armado de un amplio frente electoral de cara a 2023.

Más temprano en la mañana, en la Legislatura Provincial, el vicegobernador Ricardo Sastre, oficiaba de anfitrión ante la presencia del Gobernador y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, previo a una nueva sesión de la Cámara de Diputados.

Sastre, quien sí ha expresado abiertamente su intención de pujar por la gobernación de Chubut en las próximas elecciones, recibió a excombatientes y puso de relieve la importancia de que haya diversos proyectos legislativos tendientes a rendir homenaje y reconocer con acciones concretas a los Veteranos de la gesta de Malvinas.

Así las cosas, este martes, los trabajadores de prensa de diversos estamentos oficiales se sacaban chispas para asegurarse un lugar destacado en medios de comunicación formales, y en redes sociales. La campaña está en el aire, de eso no hay duda alguna.