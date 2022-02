Zuckerberg amenaza con retirar Facebook e Instagram de Europa

Meta, la empresa matriz de redes sociales y aplicaciones propiedad de Mark Zuckerberg, amenazó con retirar de la Unión Europea a Facebook e Instagram en caso de que siga encontrándose con trabas a la hora de procesar los datos de ciudadanos europeos en Estados Unidos. Así lo ha comunicado la tecnológica en una carta enviada a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en la que se queja de las “leyes y regulaciones en evolución” en suelo comunitario y solicita el desarrollo de un nuevo marco de transferencia de datos entre los dos territorios.

“Si no se adopta un nuevo marco de transferencia transatlántica de datos y no podemos seguir recurriendo a los SCC o a otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer varios de nuestros productos y servicios más importantes, como Facebook e Instagram, en Europa”, ha zanjado la empresa en el escrito.

La disputa entre Meta y la UE por el procesamiento de la información de los usuarios viene de lejos. En julio de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) invalidó el sistema de intercambio PrivacyShield (Escudo de privacidad) con Estados Unidos, que permitía a las empresas digitales transferir legalmente los datos personales de los ciudadanos europeos a sus bases en Estados Unidos La medida fue adoptada debido a que la legislación del país norteamericano, más laxa en materia de privacidad que la europea, permite a las autoridades públicas acceder a esa información si lo creen necesario.

“En el fondo, el PrivacyShield no fue válido en ningún momento. Para las transferencias internacionales en la Unión Europea se requiere que el nivel de protección del país de destino sea equivalente. El problema es que la de Estados Unidos no es tan garante, permite el tratamiento masivo y protege más a los usuarios del país que a los europeos”, explica en conversación con ABC el abogado experto en asuntos digitales y privacidad Sergio Carrasco Mayans.

En el corazón de la solicitud de un cambio en el marco de transferencia de datos entre los dos países se encuentran los perjuicios que provocan las restricciones de la Unión Europea en el principal negocio de Meta: la publicidad dirigida; gracias a la cual, en buena medida, la empresa consiguió unos beneficios, solo durante 2021, de 39.790 millones de dólares.

Cabe recordar que actualmente el negocio de la publicidad en la red está sufriendo una desaceleración debido al desarrollo de herramientas de control como las que ha adoptado Apple en sus dispositivos. Meta reconoció la semana pasada a los inversores que podrían provocar a la empresa unas pérdidas de 10.000 millones de dólares durante 2022.

“Si no podemos transferir datos entre los países y regiones en los que operamos o si se nos restringe la posibilidad de compartir los datos entre nuestros productos y servicios, esto podría afectar a nuestra capacidad para prestar nuestros servicios, a la forma en que los prestamos o a nuestra capacidad para orientar los anuncios, lo que podría afectar negativamente a nuestros resultados financieros”, expresa la tecnológica en la carta enviada al SEC.

Como Meta reconoce, ha continuado procesando datos de los internautas europeos en Estados Unidos recurriendo a cláusulas contractuales estándar (SCC) y a “otros medios alternativos”. La propia empresa recuerda que, en agosto de 2020, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda envió una notificación en la que apuntaba que las SCC no cumplen con el reglamento europeo para este caso, por lo que recomendaba su suspensión de forma preliminar. La definitiva podría llegar antes de que termine el presente 2022.

“De todos modos, (las SCC) no valen si mandas los datos a un país en el que no hay el mismo nivel de protección. Solo para sirven para tener un consentimiento o para salvar otras situaciones. El problema de base sigue ahí. Meta tiene claro que es muy probable que dentro de poco se encuentre con que no va a poder seguir haciéndolo”, dice Carrasco.