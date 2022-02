Volcó una camioneta en la Doble Trocha

Pasadas las once de la mañana de hoy, una camioneta volcó en el kilómetro 1410 de la Ruta Nacional 3, en el sector conocido como «Bajo Simpson». Allí, tres hombres que viajaban a bordo de una Ford Ranger en dirección norte-sur volcaron sobre la autovía produciendo graves daños al vehículo.

A pesar de lo impactante del accidente, los viajeros, de 35, 36 y 37 años, no sufrieron heridas de consideración y no requirieron de asistencia médica. En cuanto a la camioneta, la misma iba a ser retirada por la grúa del seguro.