Violencia de género: el acusado no podrá ingresar a su pueblo

La jueza penal Mirta del Valle Moreno dispuso la prohibición de ingreso a la localidad de Paso de Indios de un hombre acusado, de al menos, tres hechos de violencia de género contra su expareja. La medida se tomó ante la imposibilidad a la fecha de contar con el dispositivo electrónico de coerción.

Durante la jornada de este miércoles 9 de febrero se llevó a cabo una audiencia en la que la jueza autorizó la apertura de investigación penal preparatoria por delitos supuestamente cometidos por Matías Rufino en contexto de violencia de género en la localidad de Paso de Indios.

Los hechos

De acuerdo a lo expuesto por la funcionaria de Fiscalía, Verónica Van Vliet, el primer hecho se produjo en enero de 2021, cuando Matías Rufino, su ex pareja y otras personas compartieron una reunión en la que consumieron bebidas alcohólicas. Luego de unas horas se trasladaron a la casa del imputado y en esas circunstancias, el acusado le habría pedido a una amiga de la víctima que se quitara su ropa y que se acostara a dormir. En ese momento, la víctima le pide a su amiga que le alcance el celular y cuando esta lo hace Rufino se enfurece, la toma del brazo y la expulsa de la casa cerrando la puerta con llave, toma el teléfono arrojándolo al piso y cuando la víctima intenta detenerlo, Rufino la toma del pelo y la golpea mediante un codazo en la cara.

El segundo hecho fue el 6 noviembre de 2021 cuando la ex pareja de Rufino junto a su sobrino transitaba por la calle se le acerca el imputado y le dice que tienen que hablar, la abraza tomándola por sorpresa sin que pueda reaccionar y se va. Ella deja al niño en el lugar al que iban y al regresar sola, Rufino vuelve a abordarla, la agarra del cuello por detrás con el brazo y la tira al piso, propinándole golpes en la cara. Ella gritó ya que su novio estaba cerca y al acudir en su auxilio, Rufino escapó corriendo. A raíz de ello, fue hasta la comisaría y de ahí al hospital y mientras esperaba ser atendida, Rufino, que estaba a unos metros de allí y le hizo gestos de amenazas de muerte con un cuchillo. Producto de ello la autoridad del Juzgado de Paz de Paso de Indios dispuso la prohibición de acercamiento y de contacto a la víctima por un plazo de 90 días.

Al día siguiente por la noche, en aparente estado de ebriedad y con un cuchillo en la mano Rufino visualizó en la vía pública a la víctima y su actual pareja y los comenzó a perseguir hasta que se pudieron ocultar en una vivienda. Una vez allí Rufino comenzó a arrojar piedras a la vivienda e intentando ingresar. Al arribar la policía el imputado se dio a la fuga comenzado una persecución que no dio resultado. A partir de lo sucedido se solicitó el allanamiento de la vivienda del imputado encontrando el arma blanca utilizada, y con ello se dispuso la detención del sujeto.

Afuera del pueblo

En el marco de la audiencia de control de detención se dispuso la prisión preventiva de Rufino hasta que pueda sustituirse por la colocación de tobillera electrónica más la ampliación de la prohibición de contacto a la víctima y su grupo familiar en un radio de 300 metros y por el plazo que dure la investigación.

Por su parte en aquella audiencia la defensora oficial del imputado, Zulma Manllauix, había propuesto la morigeración de la prisión preventiva por un arresto domiciliario en la vivienda de familiares de Rufino en Trelew hasta tanto se efectivice la colocación de la tobillera electrónica y, además, manifestó la intención del imputado de radicarse en esta ciudad con el fin de encausar su vida y tratar sus adicciones.

Los delitos que se le imputan son lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometida por una persona que fue su pareja y por mediar violencia de género y daño en un contexto de género, lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometida por una persona que fue su pareja y por mediar violencia de género. Y además amenazas con armas, daño y desobediencia en contexto de violencia de género y en concurso real.

Finalmente, y ante la imposibilidad a la fecha de contar con el dispositivo electrónico de coerción, la jueza Mirta del Valle Moreno dispuso la prohibición de ingresar a la localidad de Paso de Indios al menos por el plazo que dure la etapa investigativa.