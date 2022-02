Trelew: piden juicio abreviado para acusado de varios delitos

Este miércoles se llevó adelante una audiencia de debate oral y público ante un tribunal unipersonal integrado por la jueza María Tolomei, en el que está imputado Esteban Aguilar por varios delitos contra la propiedad.

Al comienzo del debate, la defensa pública del imputado, representada por Flora Mollard, solicitó la aplicación del juicio abreviado al trámite, postulando la imposición de una pena 3 años de efectivo cumplimiento, más la declaración de reincidencia, teniendo en cuenta los antecedentes que posee su asistido. Agregó que, habiendo analizado esta situación, Aguilar entendió que debía reconocer los hechos que se les imputan a fin de resolver su situación procesal.

Los hechos

De acuerdo a la acusación fiscal presentada por el fiscal general, Fabián Moyano, los hechos imputados fueron los siguientes: en octubre de 2020, en el Barrio Constitución de Trelew y durante la madrugada, sujetos no identificados ingresaron a una vivienda sustrayendo dos televisores, documentación personal y varias tarjetas de crédito para luego fugarse. Horas más tarde, Esteban Aguilar junto a una mujer que no ha sido identificada, ingresaron a un comercio intentando comprar con tarjetas de crédito bloqueadas y al exhibir una identificación, la empleada del local la retuvo. Luego de la intervención policial, producto de lo acontecido, se reconoció a Aguilar en los registros fílmicos del comercio y en noviembre se allanó su domicilio, encontrando un televisor de similares características a uno de los denunciados por la víctima y que presumiblemente lo habría recibido Aguilar a sabiendas de su origen espurio. Por ese hecho se le imputa el delito de encubrimiento por haber recibido cosas o efectos provenientes de un delito en carácter de autor.

En enero de 2021, también en el Barrio Constitución, Aguilar y un cómplice ingresaron a un vehículo para intentar sustraerlo pero, al no poder darle arranque, se frustró la consumación del delito. Alertada la policía, al arribar al lugar, sorprendieron a los sujetos desprendiendo la luneta del rodado para sustraerla. Aguilar tenía un cuchillo que arrojó ante la presencia policial para luego ser detenido. Por estos dos hechos le imputaron el delito de robo en grado de tentativa.

En febrero de 2021, Esteban Aguilar junto a otros cómplices ingresaron a una vivienda en el Barrio Los Aromos de Trelew para sustraer dinero, artículos electrónicos y documentación personal. Luego de ello abordaron el automóvil de la vivienda para fugarse. A continuación, Aguilar y sus cómplices interceptaron a una mujer en la vía pública, la abordaron y a la fuerza se apoderaron de un bolso que contenía varios elementos personales y dinero. Luego de fugarse terminan despistándose con el vehículo robado siendo detenidos por la policía. Allí encuentran algunos de los elementos robados. Por estos dos hechos se lo imputó por robo calificado cometido en poblado y en banda, en concurso real y en carácter de coautor.

En flagrancia

El fiscal puntualizó que los hechos imputados han sido cometidos en flagrancia y sin grave violencia en las cosas o en las personas, por lo que consideró razonable que la pena sea por el mínimo legal de 3 años, más la declaración de reincidencia, coincidiendo de esa manera con lo postulado inicialmente por la defensa.

Finalmente, la magistrada, luego de escuchar a las partes, adelantó que es razonable y están dadas la condiciones para hacer lugar a la tramitación de juicio abreviado propuesto, resolviendo la cuestión en un plazo legal de 5 días hábiles.