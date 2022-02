The Wild: La leyenda del Rock – Parte 53

Por Carlos Alberto Nacher

Marzo 2020: Sale el sol una vez más

“Antes de ayer lo visitamos a Smog, en Banfield”. Aquella frase fue la llave maestra. Don Anselmo se sacó la pipa de los labios con su mano derecha, giró la cabeza hacia mí, me miró a los ojos con ojos llorosos y me preguntó, como en una súplica: “¿Está bien?”.Don Anselmo se desarmó, y me hizo la pregunta como si fuera un niño que pregunta por su madre.“Sí, muy bien Frank” le contesté, “Le regalamos una Fender Stratocaster Roja, como la que usaba allá por los setenta, cuando intentaba cambiar al mundo, junto a usted.”-¿Y tocó bien?Allí dio comienzo una charla distendida, en la que Frank, o Don Anselmo, fue teniendo diferentes sensaciones, un poco emocionado, un poco temeroso, un poco feliz.-“Como siempre. Parecía como si nunca la hubiera dejado. Hizo el solo completo de “Patsy loves me” y, literalmente, le sacó chispas a la guitarra. Toca mejor que nunca.Frank sonrió, me preguntó si quería una cerveza. Le dije que sí, por supuesto, el sueño de mi vida se estaba cumpliendo.Mientras se sucedía una charla simple y amena, le pedí que me relatara cómo fue su regreso a la Argentina. Se acomodó en el sillón y comenzó el relato.-Cuando llegué a la Argentina junto con Smog (que a esta altura ya estaba muy mal de la cabeza), lo primero que hice fue buscar a María Teresa en Arroyo Chorote y lo segundo, instalar a Smog en el mejor instituto neurológico que encontré, de primer nivel, con todos los gastos pagos, donde pudieran cuidarlo y asistirlo para siempre.

Charlamos un largo rato, me dejó grabar toda la charla, en un momento de la misma me dijo, algo preocupado.

-Mirá, a mí me parece muy bien que publiques ese libro que estás haciendo, pero me da miedo que me vengan a buscar y me lleven preso. Yo no quiero que me separen de María.

-No se preocupe Don Anselmo, sus causas ya proscribieron, me encargué de averiguar todo eso en Estados Unidos, y finalmente usted y el resto del grupo fue sobreseído hace años. Nadie lo va a venir a buscar. Es más, creo que más de uno de sus perseguidores se van a alegrar de saber que está vivo y feliz con María.

Continuará…